Alex Flórez promete renunciar si vuelve a protagonizar un escándalo borracho

Alex Flórez prometió renunciar si protagoniza otro escándalo como el del pasado viernes 2 de septiembre en el que, borracho, llamó “asesino” a un policía que atendía un llamado del hotel en el que se hospedaba el congresista en Cartagena.

“Nunca más voy a volver a tomar, y que si llega a ocurrir un episodio de estos yo me retiro de la política porque tengo la firme convicción de lo que mi voluntad es capaz”, expresó.

Sin embargo, manifestó: “No tengo una enfermedad que implique internarse en un centro de rehabilitación, yo ni siquiera tomo los días de semana, simplemente que el alcohol me hace muchísimo daño, cuando lo consumo me hace muchísimo daño, me afecta mucho, saca una versión de mí que no es la que me representa, que no es la que yo quiero ser”.

¿Pero debe renunciar un funcionario que tiene dependencia al alcohol y no responde al proceso de rehabilitación?

El médico Rodrigo Córdoba, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría, considera que “si no cumple con el tratamiento el riesgo es mucho más alto de que cumpla de manera adecuada no solo sus responsabilidades, sino el funcionamiento de su vida cotidiana o su vida ordinaria, porque el trastorno del control de los impulsos seguramente le puede jugar dificultades”.

La jurisprudencia laboral dice que prima que la recuperación sea el camino con el compromiso de estar en tratamiento. Solo en caso de que las labores se vean directamente afectadas por el consumo de licor se puede producir la separación del cargo, una determinación específica para el sector privado, teniendo en cuenta que para los cargos públicos hay jueces disciplinarios. En la situación del senador Alex Flórez, la Procuraduría.

Los expertos en salud dicen que la clave es que el congresista logre un avance contra el trastorno del control de impulsos, de lo contrario, él mismo debería declararse en estado de incapacidad laboral.