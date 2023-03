Alfonso Prada, ministro del Interior, asegura que no le ofreció cargos a Nicolás Petro

El ministro del Interior, Alfonso Prada, se refirió al caso de Nicolás Petro y negó haberle ofrecido cargos, aunque reconoció que se reunió dos veces con el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.



“Si uno mira el chat que usted menciona habla, supuestamente, de unos abogados que podría contratar el ministerio. Yo le quiero decir que nosotros abrimos un proceso para contratar 30 abogados y se hizo a través de redes sociales, en LinkedIn, directamente dirigido por la directora jurídica de la entidad y, de esos, se contrataron 20 personas. No creo que ninguna de ellas provenga de una recomendación de nadie, porque se hicieron públicamente a través de las redes”, indicó el ministro del Interior.

Las declaraciones del ministro se dan luego de que se conocieran supuestos chats del diputado del Atlántico, Nicolás Petro, con su exesposa Day Vásquez. En esas conversaciones presuntamente el hijo del presidente Petro se referiría a reuniones con funcionarios del Gobierno y en ellos se resaltaba el nombre de Alfonso Prada, indicando que le habría ofrecido 10 “cupos”.



Además, el jefe de la cartera del Interior reveló una orden que recibieron todos los ministros por parte del presidente Gustavo Petro el pasado 2 de febrero, cuando el mandatario habría tenido conocimiento de rumores sobre comportamientos indebidos de su hermano Juan Fernando Petro y su hijo mayor Nicolás Petro Burgos, quien actualmente es diputado en el departamento del Atlántico.

Según Prada, el jefe de Estado les dijo: “He tenido una información que me produce mucho dolor, mucha tristeza, pero que como presidente me impone el deber de ordenarles a ustedes no tener ningún tipo de contacto con mi familia, ni con mi hijo ni con mi hermano, ni con nadie de mi familia. Nadie puede ejercer tráfico de influencias, nadie puede ejercer ningún tipo de representación indelicada con ustedes, así que les pido que adopten todas las medidas necesarias para separar cualquier intervención de mi familia”.



Sobre su permanencia en el gobierno, el ministro Alfonso Prada dijo que desde el 7 de agosto el presidente Petro tiene su renuncia y que estará en su cargo hasta cuando él lo considere.