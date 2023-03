Alfonso Prada reconoce que sí hubo “exceso” y “humillación” con policías en el Caguán

El ministro del Interior, Alfonso Prada, se refirió al secuestro de 78 policías en San Vicente del Caguán, Caquetá, hecho que inicialmente calificó como cerco humanitario.

Según él, usó esa expresión porque “la descripción de ellos (los manifestantes) es: hacemos un cerco, los rodeamos y protegemos porque los pueden asesinar, hay gente allí muy violenta e incluso hay gente que no hace parte de la protesta social y hay que cuidarlos porque esto puede ser infiltrado, pueden dispararles de pronto a los policías y la tragedia hubiera sido descomunal, porque ahí sí no hay ninguna posibilidad de entrar con un operativo militar y hubiera podido haber una masacre”.

Pero el tono de Alfonso Prada cambió luego de conocer versiones de los policías sobre los vejámenes a los que los expusieron sus secuestradores.

“Valorándolo hoy, me parece que hubo exceso, me parece que ahí sí hubo humillación, valorándolo hoy creo que como ellos se sintieron merecen toda nuestra responsabilidad y reitero: si allí las condiciones que se dan fueron de un secuestro, la Fiscalía tendrá que proceder en la investigación y la sanción. Si allí lo que hubo fueron homicidios, la Fiscalía tendrá que señalarlo, calificarlo”, sostuvo Prada.

“Lo que no voy a caer otra vez es en el error de hacer una frase que después se tome como que nuevamente me atribuyo funciones que no le corresponden al ministro, que es calificar”, recalcó.

“Quiero, a nombre del presidente (Gustavo Petro) y del Gobierno, rechazar la humillación a la que fue sometida nuestra Policía. No es aceptable, bajo ninguna circunstancia, que ningún policía, pero tampoco ningún colombiano, sea sometido a humillaciones y tratos crueles o degradantes", manifestó Alfonso Prada.

El portavoz del Gobierno, que estuvo reunido con los campesinos y las organizaciones durante tres días en la vereda de Los Pozos, aseguró que no conocía esa situación que afectó a miembros del escuadrón antidisturbios.

Uno de ellos relató este lunes 6 de marzo a medios locales que a él y a varios de sus compañeros les quitaron los zapatos y "los exhibieron como animales".

Alfonso Prada también sostuvo que lamentaba "profundamente que ello haya sido así" y censuró "la ruptura de las condiciones de los derechos humanos que se dan en medio de estos hechos que terminaron con este balance".

El Gobierno Petro informó el viernes que los 78 miembros de la Policía y 6 trabajadores de la petrolera Emerald Energy secuestrados por campesinos en el Caquetá fueron liberados gracias a las gestiones de una comisión enviada para atender esa protesta.

La manifestación frente a las instalaciones de la compañía comenzó hace semanas con la toma de las instalaciones de Los Pozos, pero luego aumentó la tensión con la quema de parte de la infraestructura y la intervención de la Policía.

Las comunidades indígenas y campesinas de la zona entraron a las instalaciones de la petrolera para exigir sus derechos sobre la tierra que Emerald Energy explota y que se les construyan unas vías.

Sobre su permanencia en el gobierno, Alfonso Prada aseguró que desde el 7 de agosto el presidente tiene su renuncia y que estará en su cargo hasta cuando el mandatario lo considere.