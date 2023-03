Aliados del gobierno reaccionan a escándalo en paz total: “El golpe es demoledor”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía este jueves determinar si su hijo, Nicolás Petro, y hermano, Juan Fernando Petro, han ofrecido a narcotraficantes beneficios en el marco de la paz total a cambio de dinero.

"Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades", indicó el mandatario en un comunicado.

El propio gobierno ha denunciado la existencia de un cartel que soborna a presos en las cárceles para ofrecerles falsas intermediaciones en procesos de paz, beneficios judiciales o promesas de evitar su extradición.

"Mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos", insistió en el comunicado.

Publicidad

El comunicado del presidente Petro se sumó a las afirmaciones de la exesposa de Nicolás Petro a la revista Semana en el sentido de que Nicolás Petro presuntamente habría recibido dinero de Samuel Santander Lopesierra, alias ‘el hombre Marlboro’, para la campaña presidencial pero que nunca llegaron a esta.

Ambos temas han desatado una gran polémica a nivel nacional y diferentes sectores políticos, incluida la coalición de gobierno, han subrayado la gravedad de esta información.

“Es un golpe demoledor”, dice el senador Ariel Ávila

“Esto es un daño demoledor a las políticas progresistas”, indicó el senador Ariel Ávila en Noticias Caracol.

Publicidad

“Tanto el caso de los supuestos pagos en cárceles como la supuesta financiación que nunca llegó a la campaña. El ‘turco Hisalca’ ha estado envuelto en varios escándalos, este megacontratista, ‘El hombre Marlboro’ ha estado involucrado en escándalos desde el caso de la ‘Monita retrechera’ en el proceso 8.000”, agregó.

“¿Que hay que hacer? Frente al tema de paz total yo le he pedido al presidente que tiene que nombrar rápidamente al equipo negociador y con eso quitamos cualquier duda, que ya hay una gente con una hoja de vida a nivel nacional que va a hacer negociaciones con organizaciones criminales de alto impacto.

Segundo, que el alto comisionado decida si es asistente técnico de los procesos o negociador, pero ambas cosas no las puede hacer. Lo tercero, que se apruebe la ley con las modificaciones que crea el Congreso para que las reglas estén claras”, expresó.

“En el tema de la financiación de la campaña sí hay que hilar a fondo, y que el fiscal vaya a fondo con todas las consecuencias. Desde el gobierno Santos somos muchos lo que les hemos puesto el pecho tema a la paz porque creemos que en este país debemos dejar de matarnos y que pase esto es muy miserable. Si se tienen que ir a la cárcel, pues que se pudran en la cárcel”, agregó el senador Ariel Ávila.

Publicidad

Y agregó que "una parte de las reformas (que se requieren) es sobre fortalecer el sistema electoral, para que podamos rastrear esos presuntos dineros que entran por debajo de la mesa y luego no aparecer en campaña; no aparecen reportados y eso hace parte de la necesidad de fortalecer ese poder electoral, sino esto va a seguir pasando. Y más ahora en elecciones locales. El daño es muy duro para todo el bloque alternativo”.

¿Qué tanta credibilidad puede perder la paz total con este escándalo?

“Lo primero es que si meten los correctivos que he mencionado yo creo que eso se puede corregir y podemos avanzar. No entiendo la demora, la he pedido por meses, de nombrar un equipo negociador.

Y luego pedirle a todos los ministros y ministras que informen si recibieron al señor Nicolás Petro, a qué lo recibieron y si hubo lobby frente a proyectos, si hubo lobby y se recibieron dineros de gente muy cuestionada como ‘el hombre Marlboro’ y que eso se traduciría en posibles contratos.

Publicidad

Ayer la exesposa del señor Petro decía que efectivamente hubo reuniones con ministros, pues se tiene que saber”, respondió Ávila.

“Y en este tema de los acercamientos con los grupos delincuenciales, pues hay que blindarlo; y en el proyecto la responsabilidad se la da a Fiscalía que fue lo que siempre pidieron, no hay JEP ni un tribual adicional, ni jueces nuevos”, finalizó.

¿Cómo queda la gobernabilidad del presidente Petro?

“Al final de año, la gobernabilidad va a estar muy afectada, en todos los términos. La política tranquila va a durar de aquí a las elecciones de octubre. Después de las elecciones de octubre, el país va a ser otro”.

“La justicia debe ir hasta las últimas consecuencias”: Angélica Lozano

La senadora del partido Alianza Verde Angélica Lozano también se pronunció frente al escándalo que rodea al hijo y hermano del presidente Petro.

Publicidad

“Sin titubeos, la justicia debe ir hasta las últimas consecuencias. El presidente dijo que respetará cualquier decisión judicial y no puede haber ningún manto de duda. Son dos temas distintos, dos rumores y ruidos distintos”, señaló la senadora.

“Comisionado de paz tiene que responder políticamente”: Catherine Juvinao

La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, también fue muy crítica frente a la situación en la que queda el proyecto de paz total ante lo que se ha conocido en las últimas horas.

“Yo creo que esto tiene que trascender. Yo voy a hacer una solicitud y es que aquí tiene que asumir la responsabilidad política el alto comisionado de paz, Danilo Rueda. En la carta parece que el señor presidente tuviera una información tan grave que casi que sacrifica a su propio hijo y a su hermano”, indicó.

Publicidad

“Pero aquí lo hay que recordar es que estas denuncias, que las empezó el señor Ricardo Calderón e iniciaron el año pasado, de las visitas del señor Juan Fernando Petro con este abogado de apellido Niño, cercanos al señor Rueda, que están en el centro de esta polémica…a mí me cabe la pregunta: ¿el señor Rueda no sabía nada? ¿Él no estaba al tanto de esta situación? ¿Aquí se recibieron dineros de narcos que entraron en la campaña o que entraron inclusive después?"

“Esto es un proceso que ha sido muy atropellado desde el principio. Recordemos el fallido anuncio del cese bilateral con el ELN, el incidente del hijo de ‘la Gata’. De fondo creo que el problema es que esto es un proceso improvisado, voluntarista y aquí la pregunta es si el comisionado Danilo Rueda es la persona idónea para liderar este proceso. El proceso de paz con las FARC duró 6 años solamente en la negociación con un grupo. Aquí el Gobierno quiere negociar paralelamente con múltiples grupos atomizados en el territorio. Se esperaría que hubiese un equipo técnico con una supervisión internacional y nada de eso vemos”, puntualizó la representante.