Álvaro Leyva aclara que no ha dicho “que el embajador de Israel esté expulsado”

A la tensa relación entre el gobierno de Israel y el presidente Gustavo Petro se suma ahora una nueva grieta por parte del canciller Álvaro Leyva, que instó al embajador de Israel, Gali Dagan, a disculparse con el presidente Gustavo Petro y a “irse” del país. No obstante, poco después aclaró que no se expulsó al diplomático de la Nación.



“La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, Presidente de la República. Vergüenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores colombiano en su cuenta de X.

Agregó que al mandatario colombiano “se le respeta. Autor de la doctrina de la paz total para su país y el mundo busca una solución definitiva para Israel y Palestina basada en una visión histórica. No se destruye con insolencias ni suciedad intelectual. Equivocados están”.

No obstante, Álvaro Leyva hizo una nueva publicación en la que aclaró: “No he dicho que el embajador de Israel esté expulsado. Solo se aspira y se indica que la cordura de las palabras y respeto al Presidente Petro son obligatorias en las relaciones diplomáticas. Así debe ser”.

Entiéndase. No he dicho que el embajador de Israel esté expulsado. Solo se aspira y se indica que la cordura de las palabras y respeto al Presidente Petro @petrogustavo son obligatorias en las relaciones diplomáticas. Así debe ser. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) October 16, 2023

Horas antes, el Estado israelí tomó la decisión de “detener las exportaciones de seguridad a Colombia”, tras una “conversación de reprimenda tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel, durante la última semana”.



Lior Haiatm, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que las declaraciones del presidente Petro “reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia”.

Publicidad

La respuesta del presidente fue contundente: "Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta".

Por su parte, la comunidad judía en Colombia ha lamentado las declaraciones del presidente Gustavo Petro y afirma que seguirá trabajando para mantener los vínculos entre Israel y Colombia.

Entre tanto, el jefe de Estado de Colombia, en su cuenta de X, emitió un listado de seis puntos en el que indica en qué se basa la política internacional de su gobierno:



Luchar multilateralmente por superar la crisis climática. Superar el marco estrecho de la convención de Viena para tratar el problema de las drogas. Abrir el país a toda investigación judicial nacional o internacional sobre violación de derechos humanos en Colombia. Basar la política exterior siempre y en todo lugar en el derecho internacional. Garantizar la independencia nacional. Aplicar la norma constitucional que hace al presidente, como jefe de Estado, el máximo responsable de la política internacional de Colombia.

Ayer se desató un debate sobre la política internacional de Colombia antes y durante mi gobierno.



Debo decir lo siguiente:



La política exterior de Colombia en las últimas décadas, siempre con dignas excepciones, se enmarcó;



1.. Supeditarse a toda política exterior de los EEUU,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 16, 2023