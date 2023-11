Álvaro Uribe dio versión libre sobre masacre de El Aro, tras señalamientos de Salvatore Mancuso

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe negó este lunes, 27 de noviembre de 2023, haber tenido relaciones con paramilitares en medio de una investigación sobre su supuesto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos.



El exmandatario (2002-2010) fue relacionado hace dos semanas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso con la muerte de al menos 15 campesinos en la localidad de El Aro en 1997, cuando era gobernador del departamento de Antioquia (noroeste), en una nueva acusación que enreda al político más influyente de este siglo en Colombia.

Ambos crímenes fueron perpetrados por los escuadrones de ultraderecha que, bajo órdenes de Mancuso, combatieron a las guerrillas.

"Yo nunca me reuní con paramilitares", se defendió el exmandatario en una rueda de prensa luego de dar su testimonio a un fiscal. "Al único que conocí fue a (Salvatore) Mancuso... Nunca conversé con él. No pasó del saludo", enfatizó.

Su defensa entregó a la fiscalía un documento que señala contradicciones entre la versión más reciente de Mancuso y sus testimonios pasados, además de varias cartas donde Uribe pidió investigar a paramilitares durante su periodo como gobernador.

Las pruebas "demuestran la total claridad y transparencia de la actuación del señor expresidente", dijo a la AFP su abogado, Juan Felipe Amaya. Uribe también enfrenta un proceso judicial por presuntamente haber presionado un testigo que lo vinculaba con paramilitares para que cambiara su versión.

Esperado regreso

Mancuso, quien se encuentra preso en Estados Unidos desde 2008 por cargos de narcotráfico, declaró en una audiencia virtual ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal surgido de los acuerdos de paz con las FARC y que juzga los peores crímenes del conflicto.

Ante la JEP, también había acusado al exmandatario de participar en una reunión en 1998 para planear el asesinato del líder comunitario Jesús María Valle.

El exparamilitar aún tiene cuentas pendientes ante la justicia de Colombia y el Gobierno ha pedido su extradición una vez termine de purgar su condena en Estados Unidos. De regresar a Colombia podría quedar en libertad si dice la verdad a la JEP.

A mediados de noviembre, dijo al tribunal que Uribe "siempre tuvo conocimiento de la operación" en El Aro y ha insistido en que su extradición a Estados Unidos fue ordenada para evitar estas y otras revelaciones sobre quién patrocinó a los paramilitares.

A su turno, el exmandatario conservador calificó estas declaraciones como "infamias" y señaló a Mancuso, conocido como "El Mono", de ser "un bandido".

Un posible regreso de Mancuso a Colombia tendría el "objetivo" de "darle impunidad a cambio de que maltrate" su "honra", lanzó Uribe.

“¿Saben cuál es el abuso de la JEP? Sin ninguna verificación, me afecta, en principio, reputacionalmente. Yo he creído que la traída de Mancuso a Colombia no tiene sino un objetivo: darle impunidad a cambio de que maltrate mi honra en esa fabricación de infamias para que a mí me pongan preso. Ese es el único objetivo de la traída de ese bandido Colombia”, aseguró Álvaro Uribe.

En la lucha contra la insurgencia, los paramilitares sembraron terror con masacres y persiguieron a quienes, según ellos, tenían nexos con organizaciones de izquierda.

Después de tres horas de audiencia, el abogado de las víctimas dijo que el expresidente buscaba que su caso fuera cerrado antes de que termine el período del fiscal Francisco Barbosa.