Álvaro Uribe habló de los audios de Cayita Daza y negó haber tenido roces con Luigi Echeverri

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre los audios que Noticias Caracol reveló de María Claudia Daza, más conocida como Cayita Daza , con empresarios, congresistas, dirigentes del uribismo, Luigi Echeverri y José el Ñeñe Hernández.

En diálogo con Blu Radio , el exsenador afirmó que su exsecretaria no era una persona influyente como se cree, aunque en las 1.500 conversaciones se evidencie otra cosa.

En uno de los audios habla con una persona que le cuenta a Cayita lo que hacía el Ñeñe Hernández para asegurar el triunfo de Iván Duque en las elecciones de 2018.

Lucho: El Ñeñe me dijo que había recogido con los amigos de Medellín, que estaban en su casa, 1.000 barras. Mil recogió.

María Claudia Daza: ¿Y qué va a hacer con eso?

Lucho: Va pa’ Bogotá a reunirse con ellos mismos esta semana, con 20 empresarios pa’ recoger otro billete, esta semana que llega a Bogotá.

Publicidad

María Claudia Daza: Sí, pero él no puede abrir su boca porque aquí no están recibiendo plata, imagínate tú. Eso es pa’l partido.

Frente a estas declaraciones, Álvaro Uribe aseguró que el manejo de la campaña de Iván Duque tenía suficientes controles para evitar el ingreso de ese tipo de dineros.

“Ahí no ha habido doble contabilidad, ni en la campaña. Luigi no permitiría eso, yo jamás lo he permitido, menos el presidente Duque, y además tampoco el partido. Nubia Stella (Martínez) es una mujer de principios, ahí hay una junta económica muy seria, eso no se habría permitido”, aseveró.

Asimismo, negó haber tenido choques con Luigi Echeverri, como Cayita afirmaba en sus conversaciones.

“Manejó la campaña del presidente Duque con absoluta transparencia, un manejo totalmente transparente de las finanzas de la campaña. Sobre el tema de compra de votos, eso no ha ocurrido en la vida”, sostuvo Uribe.

Publicidad

Dijo sentirse apenado “con el presidente Duque de que alguien de mi UTL (unidad de trabajo legislativo) cree esos problemas”.