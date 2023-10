Álvaro Uribe habló tras señalar que le negaron preclusión: “No sé de sobornar testigos"

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre la no preclusión de su proceso jurídico y sobre el posible juicio que podría enfrentar en un caso por los presuntos delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.



“Al llegar a Magangué leo la noticia de que el Tribunal de Bogotá negó la preclusión a mi favor y ordena que me lleven a juicio. Indudablemente la recibo con enorme preocupación. Yo he defendido mi reputación de la mentira, pero no sé de sobornar testigos, ni sé de engañar a la corte”, manifestó.

El exmandatario también hizo referencia a las personas que, según él, están detrás de esta decisión.

“Mis adversarios políticos se juntaron, un grupo de abogados, activistas y políticos de lo que se llama la izquierda, que durante muchos años me han confrontado. Son los abogados con la tarea supuesta de defender a las víctimas han estado llevando este proceso en mi contra”, aseguró.

El exmandatario se refirió a los pormenores de su proceso: “Una juez de la República estimó que una indagatoria de la Corte Suprema no podía asimilarse a una imputación de la Fiscalía, yo creo lo mismo. Eso llegó a una tutela en la Corte Constitucional, que falló en favor de que las figuras eran idénticas por una estrecha mayoría de 5 a 4”.

Además, Álvaro Uribe manifestó que hay vicios en el interior de su situación y que no lo llamaron para que rindiera una versión libre.

“Pero hubo otros vicios. Por ejemplo, el día en que estaban en esa audiencia lo transmitieron como la Vuelta a Colombia y habían anticipado el fallo porque lo habían filtrado los periodistas. De acuerdo con el reglamento de la Corte Constitucional, eso es ilegal y por eso se debió anular esa decisión y no lo hicieron. Cuando el proceso empezó, en plena campaña de 2018, en Bogotá se rumoraba insistentemente ‘van a llevar a Uribe a la cárcel, el magistrado Barceló le dijo a tal periodista’. Mis abogados preguntaron en la Corte y lo negaron. Nunca me permitieron una versión libre, simplemente me llamaron a indagatoria”, indicó.

Igualmente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habló de su futuro más inmediato en medio de este caso.

“¿Qué sigue? Pues enfrentar esto y me preocupa mucho porque yo mantengo un diálogo sincero sobre los problemas colombianos con mis compatriotas, defiendo estas tesis y hoy me crean otro obstáculo adicional para seguir en esta tarea democrática. Procuraremos continuarla”, sentenció.

Estas declaraciones del expresidente de los colombianos, quien ejerció su mandato entre 2002 y 2010, fueron entregadas desde Cartagena y menos de dos horas después de haber asegurado a través de su cuenta en X que le habían negado la preclusión.

"Me niegan la Preclusión y ordenan llevarme a juicio", aseguró en un mensaje publicado a las 5:03 p. m. de este jueves, 5 de octubre de 2023.

Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá informó que la decisión oficial y sentido del fallo en este caso se dará a conocer este viernes a las 2:00 p. m.