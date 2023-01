Álvaro Uribe recusa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo investigan

El expresidente aseguró que con su renuncia al Senado no busca que la Corte pierda su competencia para investigarlo, aunque no confirmó su dimisión.

“Ahora andan con el cuento de una línea divisoria muy tenue, leguleya de decir que cuando el hecho es en virtud de su ejercicio de senador sigue en la Corte, que cuando no es en virtud de su ejercicio de senador pasa a la ordinaria, por favor, eso es muy difícil de distinguir. Nunca ha sido mi intención hacer algo para que la Corte Suprema deje de conocer sobre este hecho”, manifestó el senador del Centro Democrático.

Uribe Vélez habló sobre los chats y conversaciones que tiene en su poder la Corte y sobre el testigo clave en su contra.



Vea también: El 3 de septiembre será la indagatoria de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia “Que los saquen todos los audios, porque lo que han demostrado los audios hasta ahora y los chats de Álvaro Hernán Prada es que es el señor Monsalve quién directamente o a través de otras personas nos aproxima. Por qué le pedí a Diego Cadena que fuera a hablar con Monsalve, porque la señora Vicky Jaramillo me dice que el testigo Monsalve quiere retractarse y le dije pues habla con los abogados”, indicó.

Uno de sus abogados anunció que recusó a tres de los magistrados de la Corte Suprema que lo investigan.

“Por varias razones, la primera que no tendiendo competencia para actuar en virtud de un acto legislativo insistieron en asumir esta competencia. Segundo hubo una serie de conductas irregulares que han afectado al expresidente, diferentes periodistas han tenido acceso a material probatorio de este proceso cuando no existía defensa y nadie más a la Corte tenía acceso a ella y fue filtrada a los medios de comunicación”, explicó el abogado Jaime Granados.

En contexto: Álvaro Uribe pidió escuchar al director de La Picota sobre movimientos del testigo Monsalve Junto a su equipo de asesores señaló que interpondrá un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que haya garantías en su proceso.

El expresidente y senador habló en su finca de Rionegro, Antioquia. Agregó, entre otras, que de ahora en adelante, cualquier prueba que tenga en su poder, será presentada ante la Procuraduría antes de sacarla a la luz pública.

Por su parte el congresista, Álvaro Hernán Prada, reveló los conversaciones vía chat con el exparamilitar Carlos López, alias ‘Caliche’. Dichos chats comprobarían su inocencia y la del expresidente Uribe, en el proceso por supuesta manipulación de testigos.

Son más de 20 conversaciones de WhatsApp, de febrero a julio, en las que según el congresista Prada, Carlos López, alias ‘Caliche’ busca un acercamiento con el expresidente Uribe como intermediario de Juan Guillermo Monsalve.

Vea aquí: ¿Quién es Juan Guillermo Monsalve, principal testigo del caso contra Álvaro Uribe? “Fue el señor Monsalve a través del señor Carlos López, quién me abordó con el propósito de que yo le manifestará al presidente Uribe la intención que tenía el señor Monsalve de retractarse”, agregó el representante.

Prada aseguró que Carlos López fue quien consiguió su teléfono y comenzó a hacerle ofrecimientos.

“Estos mensajes demuestran la intención que tenía el señor Monsalve a través de Carlos López, supuestamente de que lo abordáramos para cambiar luego una versión ante la Corte, alguien ha engañado tal vez la Corte”, indicó Álvaro Hernán Prada, representante del Centro Democrático.

El representante reiteró que estas conversaciones, en las que alias ‘Caliche’ insiste en ser atendido, demuestran que ellos realmente no fueron quienes buscaron a Juan Guillermo Monsalve.

Las conversaciones vía chat fueron presentadas a la Corte como prueba de su inocencia, confirmaron el representante Prada y el senador Uribe.

Le puede interesar: Uribe “mintió de manera descarada”, afirma Iván Cepeda