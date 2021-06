Álvaro Uribe se desmarcó de su partido: “Mi situación jurídica puede dañar campaña de candidatos”

En diálogo con periodistas de la W Radio, por primera vez, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez reconoció que su situación jurídica podría afectar una campaña presidencial de su partido, el Centro Democrático.

“La verdad, es que la situación jurídica mía le puede hacer daño a la campaña de candidatos, imagínese usted sin resolver esta situación judicial que tengo, injusta, pero grave, yo tengo que ser consciente de eso”, señaló Álvaro Uribe Vélez.

Esa reflexión del expresidente Álvaro Uribe Vélez encontró respuesta inmediata en su partido.

“Pienso que el presidente Uribe no le hace daño al partido, pero tenemos que respetar también su decisión de hacerse a un lado en estas próximas elecciones. Obviamente, él será siempre una guía fundamental”, afirmó Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático.

El exmandatario de los colombianos dejó claro, en el diálogo con la W, que hay un distanciamiento con el gobierno de Duque y lanzó duras críticas por el manejo de la seguridad frente a los desórdenes en el marco del paro nacional .

“Aquí, la falta de autoridad la han impuesto en todos los niveles: en los alcaldes, que algunos gobernadores, que órganos de control, que la justicia, y la reacción del Gobierno nacional, por ejemplo, en Cali fue tardía y lo digo con todo el aprecio que le tengo al presidente Duque”, afirmó.

Álvaro Uribe insistió en la presencia militar en las calles para bajar los índices de violencia.

“Aquí hay un sentido nacional contra la autoridad, eso hay que enmendarlo, hay que hacer una gran concientización popular”, aseguró el exmandatario.

Los cuestionamientos de Álvaro Uribe llegaron también a los campos económico, político y social.

“Deberían entender que lo que uno dice no tiene ningún interés personal, a mí sí me preocupa mucho que se prolongue un estado de cosas con una pobreza del 42,5%. Claro que me preocupa, esto le causa daño a la democracia”, sostuvo.

Sectores de izquierda también reaccionaron frente a la falta de autoridad de la que habla Álvaro Uribe.

“Como los pasajeros del Titanic, cuando se estaba hundiendo esa gran nave comienzan a saltar por la borda buscando salvarse, pues así está ocurriendo con relación al uribismo y este gobierno, que ahora, de manera oportunista, intenta presentarse como independiente y casi como oposición al Gobierno”, aseveró el senador Iván Cepeda.

En la entrevista con la W Radio, el exjefe de Estado expresó también reparos al Gobierno por no haber presentado ya la reforma tributaria.