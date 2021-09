Álvaro Uribe también compartió un meme del encuentro con su 'amiga' Epa Colombia

El expresidente Álvaro Uribe se atrevió a compartir en su cuenta de Twitter un meme tras el encuentro que sostuvo con Epa Colombia .

El exsenador publicó una foto de cómo se vería si utilizara la keratina que promociona la influencer.

Tras la publicación hubo cientos de reacciones y de nuevo los memes por el encuentro de Álvaro Uribe con Epa Colombia se pusieron a la orden del día.

Mi aquí se ve tanta comedia pic.twitter.com/nuYjjiAV8A — José M Rodríguez (@_JMRodriguezR) September 7, 2021

Epa Colombia dijo tras su reunión con el expresidente Álvaro Uribe que el motivo no tenía que ver con la derecha o la izquierda.

“Amiga esto es mi emprendimiento. Yo tenía que buscar ayuda, yo no me quiero morir, mi seguridad en Colombia no está bien, porque yo empecé a crecer, empecé a emprender, entre más sacaba productos mi vida se volvía más difícil”, aseveró.