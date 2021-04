Álvaro Uribe volvió a criticar la reforma tributaria, pese a cambios anunciados por el Gobierno

La reforma tributaria se sigue desmoronándose en Colombia. El anuncio del Gobierno de que serían retirados varios artículos no encontró respaldo ni siquiera del Centro Democrático , que es el partido del presidente Iván Duque.

Justamente, el líder de esa colectividad, el expresidente Álvaro Uribe , expresó sus reparos a través de su cuenta en Twitter.

“Por favor, equipo Ministerio de Hacienda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia”, dijo.

El anuncio tampoco calmó el inconformismo de los conservadores, que hacen parte de la coalición del gobierno. Sus congresistas quieren más.

“Falta mucho por hacer, no podemos gravar colombianos desde $2,5 millones. Eso hay que subirlo a $6 y $7 millones, con gravámenes muy suaves, sencillos, porque la gente en este momento no tiene recursos”, afirmó Efraín Cepeda, senador del partido Conservador.

Por el lado de la oposición, le advirtieron al Gobierno que no aceptan cambios superficiales. César Gaviria volvió a arremeter contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a quien califica de sordo.

“Todas las autoridades económicas del mundo, de todos los países, de todas las instituciones, se pusieron de acuerdo en primero la pandemia y después lo demás, y lo segundo no es el déficit fiscal, es la reactivación de la economía, este señor Carrasquilla no quiere ni leer eso. Señor, ¿pero por qué no escucha a todas las autoridades económicas? ‘Ah, no. Es que yo sé más que todos’. Pues no”, aseguró.

Katherine Miranda, representante a la cámara por la Alianza Verde, reiteró “una vez más que el deber ser es que el Gobierno retire la reforma tributaria”.

“No nos vamos a prestar para eso y exigimos el retiro inmediato de la reforma tributaria”, anotó, por su parte, Alexánder López, senador del Polo Democrático.

En la estrategia por hundir la reforma tributaria, sectores de la oposición ya están trabajando la ponencia negativa, que estará lista la próxima semana, y que será presentada para votación en las comisiones económicas de Senado y Cámara.