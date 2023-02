“Ambas marchas son desacertadas”: Humberto de la Calle

Este martes 14 de febrero se llevó a cabo una marcha, convocada por el gobierno de Gustavo Petro, en apoyo a las reformas propuestas por su gobierno. El presidente habló ante cientos de personas que llegaron a la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, de tres proyectos de su administración: las reformas pensional, laboral y de salud. Sobre esta última en particular se refirió el senador Humberto de la Calle.

En medio de este clima político, el exvicepresidente Humberto de la Calle Lombana dio su punto de vista y expresó por qué, en su parecer, es un error del gobierno presentar el proyecto en sesiones extraordinarias.

¿Cuáles son los riesgos de tramitar la reforma a la salud en sesiones extraordinarias?

Hay un proyecto que es trascendental, que tiene cosas muy buenas que queremos discutir en calma, pero que tiene otras preocupantes.

La tesis que hemos expuesto es que como toca de fondo el núcleo esencial del derecho fundamental a la salud debe ser ley estatutaria, es decir, una ley como de más rango, que está más protegida en la discusión. Esto exige que las sesiones se hagan en sesiones ordinarias, de manera ordenada y no atropellada.

Segundo, para esos temas esenciales se exige una votación calificada y un punto más importante, antes de entrar en vigencia la revisa la Corte Constitucional para que no se caiga después.

Mire lo que pasó con el Código Electoral, con el derecho de petición. Por el apresuramiento ponemos a la corte en el deber de tumbar la ley.

Esto le conviene a la sociedad colombiana, pero también al gobierno. Esta ley toca el núcleo esencial del derecho a la salud. Me parece un riesgo invitar a la discusión en medio de la algarabía.

Es también un consejo al gobierno, del afán no queda sino el cansancio.

Y le voy a poner dos o tres ejemplitos. Hoy usted escoge su EPS y cuando necesita la EPS va y pide una cita. Hay unas que se demoran, yo no estoy diciendo que el sistema sea perfecto, pero en esta ley esto no va a ser así, usted pierde su libertad.

Usted queda en un centro de atención primaria, en su barrio, en su territorio y tiene que entrar por ahí. Eso puede ser bueno o malo, es lo que queremos discutir, pero sin duda cambia el acceso al sistema.

El artículo 150 dice ‘esto lo cumpliremos si hay plata’ y, obvio, tiene que haber disponibilidad presupuestal, pero en el sistema actual, en la medida en que las EPS son particulares ya asumen el riesgo del aseguramiento. Aquí quedamos en manos del Estado y mientras haya plata se garantiza, ¿y si no llega a haber plata entonces se elimina, se contrae o se menoscaba el derecho a la salud?

Hay leyes estatutarias que se cayeron como el Código Electoral porque se tramitaron en un día. ¿Este podría ser otro vicio del proyecto?

Cuando se toca la esencia de un derecho tiene que dársele ese trámite estatutario, no todos los 150 artículos son estatutarios. Pero como se toca el derecho a la salud, se debe hacer la discusión de manera reflexiva en sesiones ordinarias y con examen previo de la Corte Constitucional.

El gobierno para qué va a correr este riesgo. Estoy seguro de que es una ley estatutaria.

¿La sugerencia es que el gobierno retire el proyecto y lo presente en sesiones ordinarias?

Claro, y que lo metamos al trámite que señala la Constitución. Con garantías para la sociedad, lo que queremos es una discusión tranquila y reflexiva y con un examen de la corte antes de que entre en vigencia.

¿Qué lectura hace del ambiente político que ha estado caldeado a punta de marchas?

Ambas marchas son desacertadas. Este tema de la salud es crucial, ¿por qué no podemos discutir esto de buenas maneras, sin odio?

El gobierno plantea que hay unos rectos neoliberales que solo quieren la salud para ellos, y es un enfoque desacertado. Desde mi posición independiente, se requiere estudiar esta ley con calma. Estos llamados callejeros uno sabe en donde empiezan pero no dónde terminan.

¿El tono del presidente en su discurso, cómo le pareció?

Primero, me parece desafortunado. El doctor Petro tiene derecho de promover esa reforma, pero no me parece llenar esto de lucha de clases, de odio, decir que no quieren que los pobres tengan salud. El sistema actual tiene defectos, pero ha progresado. Colombia tiene un mejor sistema de salud que en 1993.

Para qué llevar esto a las calles si el gobierno tiene la mayoría en el Congreso. Para qué envenenar el ambiente en un tema que es esencial.



Los firmantes de la carta dicen que estamos en un estado de derecho y que es un Congreso legitimo con más de 12 millones, por eso las reformas se deben discutir en el Congreso y no en las calles

Por supuesto, hay 25 firmantes. Eso no es una consigna política. Hay de todos los matices políticos, lo que estamos discutiendo es cómo se debe discutir, valga la redundancia.

Es un llamado al gobierno de no correr un riesgo. Para mí es una certeza, esto es estatutario.