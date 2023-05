Análisis del discurso del presidente Gustavo Petro: ¿podría polarizar el debate?

En su segundo discurso ofrecido desde el balcón de la Casa de Nariño y que tuvo lugar el 1 de mayo de 2023, el presidente Gustavo Petro convocó a los ciudadanos a una movilización social en las calles del país con el fin de respaldar sus reformas.

Este pronunciamiento, que incluyó la polémica frase “los invito a estar en la primera línea de lucha por las transformaciones” con la que habría convocado a los colombianos a favor de las reformas planteadas en su gobierno, ha generado una diversidad de opiniones de quienes se encuentran a favor y en contra.

León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, y César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, hablaron de este tema en #SalaDePrensa.

Horas después de su discurso en el balcón de la Casa de Nariño , el presidente Gustavo Petro , al parecer, habría bajado el tono. Desde España, donde realiza una visita de Estado, el mandatario hizo precisiones y aclaraciones sobre las palabras que mencionó el pasado 1 de mayo de 2023.

En Madrid, el presidente Gustavo Petro dijo que no busca incitar a la violencia, ni romper las instituciones. También habló de la paz total.

“Queremos que esos cambios tengan el respaldo, queremos saber si eso existe. Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular a esos cambios, no se pueden imponer y el llamado a la presencia de la población a las calles, a las plazas, no es un llamado a la violencia, al contrario, entre más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia habrá en el país”, indicó Gustavo Petro.

Asimismo, en Colombia el Gobierno nacional intentó calmar la preocupación ante una presunta asamblea constituyente, una interpretación que varios congresistas le dieron a su discurso desde el balcón presidencial.

“Hay algunos que no tenemos miedo en irnos a esa elección nuevamente del Congreso, de la constituyente, pero es claro que también incluiremos que la elección se hará también del presidente”, precisó Alejandro Carlos Chacón, vocero del Partido Liberal.

“Si Petro se lanza hoy, no gana. Entonces si es un reto contra la institucionalidad y va a traer un articulito, entonces aquí hacemos otro y volvemos a la reelección general”, puntualizó María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.