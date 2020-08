¿Cómo influyó en la imagen de Iván Duque la defensa a Álvaro Uribe?

María Alejandra Villamizar, analista de Noticias Caracol, María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blu, y Martín Orozco, gerente de Invamer, analizan la encuesta realizada en medio de la pandemia del coronavirus y la tormenta política desatada por la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En esta ocasión se realizaron dos mediciones: una del 30 de julio al 4 de agosto y “cuando estábamos terminado el trabajo de campo ocurrió la decisión de la Corte referente al caso Uribe y decidimos recontactar, el 11 y 12 de agosto, a un grupo de personas ya encuestadas para poder validar cuáles habían sido los cambios de la opinión”, explica Orozco.

A la pregunta, ¿Aprueba o desaprueba la forma como Iván Duque se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia?, los encuestados respondieron así:

Antes de la detención de Uribe

Aprueba 48,2%

Desaprueba 46,6%

Después de la detención de Uribe

Aprueba 52,6%

Desaprueba 44,2%

Esto devela un leve aumento positivo sobre la aprobación de la labor del actual mandatario, aunque vale la pena aclarar que antes de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el senador Álvaro Uribe la muestra fue de 1.008 encuestados, mientras que posterior a la noticia se logró contactar a 471, casi la mitad.

“Lo más importante es constatar con estas cifras que en el país no hubo un terremoto, no hubo una hecatombe, que no empezaron a surgir grandes debilidades al sistema, a la institucionalidad, sino que, por el contrario, la gente salió a respaldar las instituciones y ahí, por supuesto, está incluido el presidente como esa figura que es la cabeza de la institucionalidad en Colombia. No necesariamente creo yo que haya sido como una especie de premio a su actitud frente a la detención del expresidente Uribe, sino más bien puede estar reflejado a esa confianza institucional”, dice la analista María Alejandra Villamizar.

Por su parte, María Consuelo Araujo dice que lo interpreta como un “apoyo de las personas a la coherencia del presidente, que no cambia el discurso con un hecho tan significativo políticamente como este. Es leal, sigue siendo el mismo discurso con respecto al presidente Uribe y la gente agradece la coherencia”.

Sobre la favorabilidad del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, hoy en detención domiciliaria por presunta manipulación de testigos, estos fueron los resultados del sondeo:

Antes de la detención

Favorable 45,5%

Desfavorable 50,9%

Después de la detención

Favorable 47,2%

Desfavorable 50,1%

Lo que para la analista Villamizar quiere decir que la “gente no cambia su opinión, quien está con el expresidente Uribe y ha creído en el expresidente y, en este caso, en su inocencia” se mantiene.

“Es muy sólido el guarismo que demuestra que la mitad del país quiere, respalda y cree en Álvaro Uribe Vélez, eso es contundente. Pero, además, creo que la gente es muy consciente de que no se ha juzgado, que él hasta el momento es inocente hasta que se le demuestre lo contrario”, puntualiza por su parte Araujo.

Vea también los resultados sobre el pulso de preferencias electorales, la opinión sobre el manejo de la pandemia en las regiones, la imagen de mandatarios locales y su respectivo análisis.

¿Se siente tranquilo o intranquilo por la forma en que el alcalde su municipio o ciudad está manejando la contingencia por la pandemia?



