Andrés Felipe Arias no recuperará su libertad: alcances del fallo de la Corte Constitucional

Aunque ordenó a la Corte Suprema que revise la condena por Agro Ingreso Seguro, esto no significa que saldrá libre. Esto viene para el exministro.

La Corte Constitucional emitió este jueves uno de los fallos más polémicos de los últimos tiempos: conceder la revisión de condena a Andrés Felipe Arias al considerar que se vulneró el derecho al debido proceso.

El presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, aseguró que así “se ha conseguido el amparo al derecho fundamental a la doble conformidad al ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva, quien por esta circunstancia podrá impugnar su sentencia condenatoria”.

Ahora, en un plazo de 10 días, la Corte Suprema de Justicia tendrá que iniciar el trámite para revisar el fallo que en 2014 condenó al exministro Andrés Felipe Arias a 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

No obstante, el magistrado Alberto Rojas aclaró que “el tutelante no recuperará su libertad con ocasión de esta decisión pues la impugnación será devolutiva, quiere decir que la sentencia condenatoria seguirá surtiendo sus efectos hasta tanto se resuelva la impugnación que él proponga”.

Entretanto, la Corte Constitucional señala que este fallo no puede interpretarse como un choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia.

Para adelantar la revisión de la condena, la sala penal deberá conformar una sala de decisión, con la posibilidad de llamar conjueces. El Congreso deberá regular este tema.

“Nos vamos a concentrar en la apelación”

Víctor Mosquera, abogado de Andrés Felipe Arias, explicó que en este momento la defensa del exministro se concentrará en preparar la apelación que debe presentar ante la Corte Suprema de Justicia.

Marcel Tangarife, quien también hace parte del grupo de abogados del exfuncionario del gobierno Uribe, explicó parte de los argumentos que presentarán.

“Una sentencia penal condenatoria, que no ha sido impugnada y que se somete a revisión, no está en firme, no ha hecho tránsito a cosa juzgada. Esos elementos deben ser tenidos en cuenta para efectos de cualquier decisión judicial que se vaya a adoptar hacia adelante. En este momento, a nuestro juicio, la condena de Andrés Felipe Arias no tiene sustento en una sentencia que pueda ser efectivamente ejecutada”, apuntó.

Mosquera agregó: “Vamos a hacer que prevalezcan esas garantías mínimas, que los jueces que vayan a ver este proceso sean imparciales, independientes y den toda garantía de que se va a llevar de la forma adecuada”.