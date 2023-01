Andrés Pastrana y Ernesto Samper, juntos pero no revueltos en posesión de Duque

Los sentaron uno al lado del otro. César Gaviria los acompañó en una escena que, para muchos, resultaba imposible.

Álvaro Uribe, entre el grupo de senadores, también estuvo presente en la toma de posesión de Iván Duque.

Los ex jefes de Estado estuvieron acompañados de sus esposas Lina Moreno, Nora Puyana, Jacquin Strauss y Ana Milena Muñoz.

En otro costado, y no solo de la política, se ubicó el líder de la oposición, Gustavo Petro, la representante Ángela María Robledo y varios congresistas de la lista de los decentes.

También estuvieron presentes miembros del Tribunal Supremo en el exilio de Venezuela, y el cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. No podía faltar la cúpula militar y de Policía.

Vea todos los detalles de la posesión:

