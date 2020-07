Angélica Lozano dejó micrófono abierto durante debate y se ‘regó en prosa’ contra Gustavo Bolívar

Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, es la más reciente víctima de las sesiones virtuales del Congreso, al dejar su micrófono abierto cuando se despachaba contra Gustavo Bolívar.

“Mari#$, qué amargura, qué amargura, ¿viste lo que puso (Gustavo) Bolívar? No, ella dijo que usted se retiró. Lee los comentarios que me hacen. Con estos hijuep%$# no se puede hacer nada. Hasta Bolívar resultó mala persona”, se escucha decir a Lozano.

Aunque otros congresistas gritaban “¡Angélica, apague el micrófono!”, ella solo se percató después de un rato. Mientras tanto, Armando Benedetti y Gustavo Petro se reían.

El presidente de la comisión primera, Miguel Ángel Pinto, aseguró: “Este es el riesgo de tener los micrófonos abiertos”.

Todo se originó porque Gustavo Bolívar publicó el listado de senadores que estaban ausentes en la votación que pretendía quitarle los gastos de representación a los legisladores que sesionan de manera virtual.

Y es que minutos antes de la votación, Angélica Lozano había trinado que se retiraba de la sesión debido a la falta de voluntad política para que, según ella, el Congreso funcione como genuina rama del poder público y represente así a millones de colombianos.

