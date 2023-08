Ante CIDH, piden medidas cautelares para María Fernanda Cabal y Eduardo Zapateiro

Amparado en poderes de María Fernanda Cabal y Eduardo Zapateiro, el abogado Víctor Mosquera se presentó ante la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con la intención de denunciar que autoridades en Colombia ocultaron información de inteligencia sobre un supuesto atentado contra la senadora y el excomandante del Ejército. Además, solicitó medidas cautelares.



"Lo que estamos viendo en este momento es una completa descoordinación de las actividades de seguridad y, sobre todo, falta de comunicación, porque hace dos meses conocían de estos planes y no hicieron nada y no les informaron a ellos para que tuvieran medidas de protección", señaló el defensor.

La solicitud de Víctor Mosquera busca que la CIDH inste al Estado colombiano a garantizar la vida de opositores políticos, en riesgo, según asegura, no solo por la inacción, sino por afirmaciones como las del alto comisionado, Danilo Rueda, quien señaló que esas denuncias de atentados buscan sabotear la paz.

“En Ecuador ya hubo una advertencia de lo que está pasando con líderes de oposición, en Colombia puede pasar lo mismo. Se pueden tener muchos hombres de seguridad, pero si las agencias de inteligencia, las agencias de seguridad y el Gobierno nacional no actúan conjuntamente con la Fiscalía no van a poderse dar los resultados esperados. No se trata de dar una protección posterior, se trata de dar una protección preventiva", agregó el abogado Mosquera.

La solicitud se suma a la petición de medidas cautelares que hizo el fiscal Francisco Barbosa. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también le solicitó a la CIDH que le diera prioridad al estudio de estas medidas.