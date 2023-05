Antes de comunicado de Petro, Barbosa dijo que el presidente puede enviar al Ejército a capturarlo

“Si quiere destituirme estoy acá, y si quiere enviar al Ejército a capturarme a la Fiscalía General de la Nación estoy listo para ser capturado, no tengo ningún problema”, fue lo que dijo Francisco Barbosa, antes que el presidente Gustavo Petro reconociera, en un comunicado, “la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público”.

El jefe del ente judicial agregó: “Se quitó el traje de demócrata y se puso el traje de autócrata y de dictador”.

Francisco Barbosa dijo estas palabras en la tarde del viernes 5 de mayo, durante una reunión privada de la Fiscalía General donde se abordaron casos de feminicidios en el país.

El fiscal reaccionó así tras lo manifestado por el presidente Petro, quien indicó que era su jefe.

Publicidad

"El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él", expresó el mandatario en la mañana del 5 de mayo.

Lo dicho por el presidente, según la Corte Suprema de Justicia, desconoce "la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de derecho".

Añadió que “el fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico”.

Publicidad

Petro aceptó el llamado del alto tribunal y, además, convocó una reunión con las altas cortes para reafirmar su respeto a la autonomía de la justicia, señalaron desde la Casa de Nariño.

Asimismo, el presidente estaría dispuesto a encontrarse con el fiscal general. El último cara a cara que tuvieron fue el pasado 10 de abril.

Francisco Barbosa no se ha pronunciado aún ante lo dicho por el mandatario el sábado, pero sí dijo que su familia saldrá del país por "temor de que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido".

"Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de Estado", señaló el fiscal en una declaración a la prensa.

Publicidad

Igualmente, Francisco Barbosa informó que revisará con su equipo las acciones jurídicas por las declaraciones del presidente Petro.

El mandatario estaría buscando superar el choque con el fiscal general, al que también le reiteraría que cuenta con todas las garantías de seguridad.