Ariel Ávila: al presidente Petro "lo que la gente no le termina (de hacer) es salir” a la calle

Ariel Ávila, senador por la Alianza Verde, analizó algunos apartes del discurso que el presidente Gustavo Petro ofreció desde el balcón de la Casa de Nariño, en donde dijo: “Las reformas pueden llevar a una revolución, el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López Pumarejo y Gaitán”.

Para el congresista, “en esta apreciación del presidente hay dos intenciones: la primera, que reconoce que las mayorías van a estar muy difíciles en el Congreso para las famosas reformas sociales -salud, laboral, pensional y el tema de la reforma agraria, que ayer la colocó de primera-; lo segundo es que está en lo suyo, llamando a la movilización social, lo que la gente no le termina (de hacer) es salir”.

Ávila recalcó que no critica “el balconazo ni la movilización, eso es normal en una democracia. Pero romper hilos constitucionales o aventuras como asambleas constituyentes, a eso muchos no le vamos a caminar”.

Sobre la supuesta expropiación de la que hablan algunos para que el gobierno pueda obtener 3 millones de hectáreas, el senador manifestó que en el Plan de Desarrollo “hay dos artículos que han sido de debate, el 55 y el 56, sobre lo que se llama enajenación voluntaria. Eso existe en las ciudades, por ejemplo, en Bogotá va a ser la troncal de Transmilenio”.

“No hay nada raro en eso de que el gobierno quiera comprar tierras. ¿Dónde está el tema? Puede haber una compra fácil de tierras, pero lo que no puede haber bajo ninguna circunstancia es que se rompa un hilo constitucional sobre, por ejemplo, la expropiación y demás. Hay unos límites que hasta el momento nos llama la atención de que es posible que se dé porque existen zonas urbanas”, explicó.

Y agregó que “el problema está en el centro de la ciudad, en la sabana cundiboyacense, y en la costa Caribe. Esperamos que el gobierno acoja el hilo legal y que Fedegán cumpla la palabra de los 3 millones de hectáreas y con eso nos vamos a evitar dificultades”.

El senador por la Alianza Verde también precisó que “queda claro en el discurso del presidente que el tema de la reforma agraria va a ser su principal bandera en todos los tres años de gobierno que quedan”.

Al ser preguntado sobre si el pueblo se movilizará como lo está planteando el presidente Petro, Ávila consideró “que no y creo que estamos en preparativos, porque además tenemos unas elecciones locales, en 5 meses, el 29 de octubre. Creo que después de eso veremos en qué terminaron todas las reformas y en qué va la movilización social”.

“Del gobierno de Gustavo Petro todo el mundo sabía que tenía dos tiempos: el primer tiempo de las reformas, y el segundo tiempo lo que llamamos democracia en calle. Ese primer tiempo al parecer va a ser bastante corto y seguramente durará hasta el 29 de octubre. El 30 seguramente arrancará el segundo tiempo en forma”, expresó.

Para Ávila, “las mayorías (en el Congreso) están todavía muy débiles y cada día que pase de aquí al 29 de octubre van a ser más débiles”.

“Primera línea”

Sobre lo manifestado por el presidente Petro, cuando dijo “pueblo trabajador, los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia”, sumado a lo que expresó la vicepresidenta Francia Márquez en Cali respecto a “¡Que viva la primera línea!”, el senador de la Alianza Verde insistió en que “lo que siento es que el gobierno le va jugar a fondo al tema de movilización social, porque el gobierno sabe que las mayorías para varias reformas no está, y va a hacer todo lo imposible y esa movilización social la van a intentar hacer de a poco. Ahí no hay dificultad porque así son las democracias, la dificultad está cuando se intente desbordar o pasar un límite constitucional, a eso muchos no le jugamos mucho, pero hasta el momento diría que está en los preparativos de lo que será la movilización social”.

¿Cómo es el tema de la posible constituyente?

“Básicamente hay dos mecanismos. Por un lado, están las reformas dentro del Congreso, que ya dije que la mayoría no está garantizada para varias reformas, para otras sí. Luego están otros mecanismos constitucionales, pero que no están en el Congreso, plebiscitos y referendos; y luego hay un mecanismo que puede estar en el fondo de la Constitución, pero que es realmente una caja de Pandora y muy peligroso, que es una asamblea constituyente”, señaló el senador.

Aclaró que “el presidente no lo ha hablado, pero algunos miembros cercanos al pacto sí. Lo que hemos dicho es que todo se tiene que hacer dentro del marco de la Constitución del 91 y no le vamos a caminar a juegos de asambleas constituyentes”.

Reforma a la salud

Sobre lo dicho por Petro, de que “si no se aprueba la ley de reforma a la salud y si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones también”, el congresista manifestó: “No creo que el gobierno vaya a sacrificar 34 reformas por la reforma a la salud, son 35, y yo esperaría que el nuevo ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, tenga unos diálogos, se concerte una reforma a la salud para que pasen el resto. Me parece muy arriesgado que todo se sacrifique por la reforma a la salud, hay otras reformas superimportantes -laboral, pensional, sometimiento, código ferroviario, código minero, jurisdicción agraria, son muchas-, entonces uno le pide al presidente que con calma va a pactar la reforma, porque las mayorías no están, y si las mayorías no están toca pactar”.

“Lo otro que es importante, el gobierno está en una visión fatalista de que el régimen asegurador de EPS y los fondos privados de pensiones no van a durar de aquí a 10 años si no se aplica la reforma, y realmente no es tan así; evidentemente en el sector salud se quiebran muchas EPS y esto está llevando a una concertación sobre seis o siete, pero eso se puede rescatar, y sobre los fondos privados de pensiones hay la libertad, el que quiera va a Colpensiones, el régimen de prima media público, y el que quiera se mantiene en régimen privado, ahí no hay tanta dificultad. Lo que es claro es que para las reformas sociales la mayoría están complicadas, para el resto de reformas las mayorías están sólidas”, concluyó.