Ariel Ávila: "No acompañaremos salidas que no estén en lo institucional, como una constituyente"

“El gabinete se va a recomponer fácilmente, eso no tiene problema. Lo que no se recompone fácilmente es la coalición de gobierno dentro del Congreso”, así lo considera Ariel Ávila, senador por el Partido Verde, luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera la renuncia protocolaria de todos sus ministros y anunciara el fin de la coalición de gobierno.

“La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, algunos de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada”, señaló el mandatario.

El senador Ariel Ávila recordó que el gobierno ha propuesto “35 grandes reformas agrupadas”, pero lo que está pasando actualmente, que para él es dramático, tiene que ver con una sola, “que es a la salud; faltan otras 34. La otra semana se tiene que votar sí o sí el plan de desarrollo, que hay plazo hasta el 7 de mayo. Es llamativo que se dé esta crisis solo por una reforma”.

Precisó que “el bloque más progresista tiene 40 senadores de 108”, pero “se necesitan partidos tradicionales, mínimo dos, ya sea La U y liberales, o La U y conservadores, o liberales y conservadores, para lograr ciertas mayorías que logren el paso de las reformas”.

“Pero si vamos a reformas constitucionales, que necesitan mayorías más sólidas, se necesitan tres partidos”, precisó.

Rebelión liberal

En una carta, 18 congresistas liberales cuestionaron la decisión del expresidente César Gaviria de anunciar sanciones a quienes no votaran negativo la reforma a la salud.

Sobre este particular, el senador Ávila manifestó que “la coalición de gobierno está teniendo aprietos para lograr amarrar unas mayorías, pero también los partidos están en jaque”.

“Estamos con dos tipos de presiones: por un lado, los partidos presionan a los congresistas diciéndoles ‘los sacamos, los sancionamos o no les damos avales’ cuando estamos a cinco meses de elecciones. Por otro lado, estos congresistas se sienten maniatados con estas direcciones de partido”, explicó.

Para Ariel Ávila, “aquí no puede haber solo un remezón ministerial, que lo va a haber, sino que puede haber un remezón en las direcciones de partidos como ya ocurrió en el Partido Conservador; también en los partidos se siente esa crisis”.

“La coalición se va a ir desgranando hasta el día de las elecciones locales, que creo ahí se fractura”, consideró.

Llamado de Petro al levantamiento del campesinado

Según el senador del Partido Verde, “para el presidente Petro pareciera que el eje más importante de cambio va a ser lo que él llama reforma agraria y eso en el Congreso se traduce en dos o tres tipos de leyes que en este momento se están tramitando”.

“Llamar a la movilización -yo a la calle no le tengo miedo- es parte de la democracia, pero ya salidas que no estén con el tema institucional, eso no se puede acompañar, como temas de una Asamblea Nacional Constituyente, Muchos, incluido yo, no vamos a acompañar eso”, sostuvo.

Ariel Ávila afirma que solo quedan “dos alternativas acá: que el presidente sacrifica todas las reformas por la reforma a la salud y nos volvemos en un escenario como el que tuvo Iván Duque en el primer año y medio con las objeciones a la JEP donde el Congreso quedó paralizado; o el presidente establece cualquier tipo de negociación de la reforma a la salud, sea que la demore en presentar, que la peluqueen, lo que sea, y garantiza el paso de resto de reformas con peluqueadas y discusiones”.

“Son dos los escenarios, el primero es muy arriesgado, pensaría que en algún momento llegará el segundo escenario”, concluyó.