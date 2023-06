Ariel Ávila sobre audios de Armando Benedetti: “Es una tormenta que hasta ahora está comenzando”

No paran las reacciones tras conocerse los explosivos audios de Armando Benedetti luego de su salida del gobierno. El exembajador de Venezuela, en conversaciones con Laura Sarabia, aseguró haber conseguido $15 mil millones para la campaña de Gustavo Petro. Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, reconoció en Noticias Caracol que se trata de una gran crisis en el Gobierno nacional.

“Estamos en la punta del iceberg. Ya queda claro que el tema de la niñera, los supuestos $70 millones o más, $125 dicen otras fuentes, era la punta del iceberg y aquí lo que se prendió fue un ventilador. Nosotros esperamos que se llegue a las investigaciones hasta el final. En los audios quedan claras tres cosas: unos supuestos $15 mil millones que habría sido una contabilidad paralela, eso es una investigación que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral; la procedencia de esos dineros, que eso es un papel que tiene que hacer la Fiscalía General de la Nación, y luego la forma, digamos muy descarnadamente, en que el señor Benedetti (reconoce cómo) se reparten puestos, a quiénes le dieron y a quiénes no, que también eso se tiene que investigar. Esto es una gran crisis, una gran tormenta, pero creo yo que esto hasta ahora está comenzando”, señaló.

Asimismo, Ariel Ávila le envió un mensaje al presidente Petro señalando que esto “no se puede volver una guerra de trinos” y recalcó que serán las autoridades las que determinen si ocurrió algo ilegal.

“El tema que tenemos que mirar acá es, primero, si esa plata fue contabilizada o no. Al menos por los audios de Armando Benedetti (se pensaría) que no fue contabilizada, que no estuvo en los libros de contabilidad. Él habla de las supuestas 100 reuniones, es decir, las 100 manifestaciones que se hicieron en plaza pública para la financiación; lo segundo, la procedencia de esos recursos, si fueron recursos de aportes legales, de empresarios legales, o si no fue así, quién los recibió y esa es la pregunta, y luego, una tercera cosa y es el resto de la plata de financiación de la campaña, porque aquí se dice que se fueron a financiar más de 100 reuniones y el resto entonces a qué se fue, eso ya lo tiene que determinar la justicia. Aquí no se puede volver una guerra de trinos y esto es para el presidente, porque la información que está circulando es muy grave”, manifestó.

En ese sentido, el senador afirmó que esta crisis generada por los audios de Benedetti pone en jaque todas las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro. Para Ariel Ávila, sin duda, hasta ahora la tormenta está empezando.

“Yo creo que hay una gran crisis y estamos a cuatro semanas de la legislatura. Esto va, primero, a poner en jaque todas las reformas. Esta tarde que comienzan las discusiones de varias de ellas y mañana vamos a ver de qué magnitud es la crisis. Lo segundo es que la salida de Laura Sarabia y Armando Benedetti no va a parar esto, de hecho, lo que hizo fue prender el ventilador. Y lo tercero, pues que eso ya es un tema de la justicia, es decir, la plata, la procedencia, si fue contabilidad, ya no es una versión, ya eso lo tienen que investigar si hubo contabilidad paralela o no”, puntualizó el congresista.