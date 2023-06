Armado Benedetti se disculpa con Gustavo Petro y Laura Sarabia: “Audios fueron manipulados”

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armado Benedetti, no tardó en pronunciarse tras la revelación de explosivos audios que él le habría enviado a Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Gustavo Petro, antes de que ambos salieran de sus cargos.



En ellos, al parecer Armado Benedetti le reclamaba a Laura Sarabia, entre otras,que ni ella ni el presidente Gustavo Petro lo recibieran en sus respectivos despachos y la no entrega de una cuota política.

En las grabaciones reveladas por Semana, Armado Benedetti también hace referencia a un dinero que, según él, consiguió para la campaña Petro presidente 2022.



“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento... Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, mari$%, yo hice 100 reuniones... 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan”, se escucha en los audios de Armando Benedetti.

Además, el exembajador hace énfasis en repetidas ocasiones en que con lo que sabe podría llevar tras las rejas a varios integrantes del gobierno Petro: “Nos caemos todos”.



“No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijue#$%&”, dice Armando Benedetti.

Ante este escándalo que crece en los alrededores de la Casa de Nariño, el exembajador no tardó en salirle al paso a la publicación de estos audios, refiriéndose a ellos por medio de Twitter. Le ofreció disculpas tanto a presidente Gustavo Petro como a la otrora mano derecha de este, Laura Sarabia.

“Los audios de revista Semana han sido manipulados. Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que no viene de mi parte”, trinó Armando Benedetti.

Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados. Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

Por medio de las misma red social, el presidente Gustavo Petro aseguró que, aunque aceptaba las excusas del exfuncionario, Armando Benedetti "debe explicar sus palabras ante la Fiscalía y el país".

"Nadie del gabinete del Gobierno, ni directores, ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad", aseguró Gustavo Petro.