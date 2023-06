Armando Benedetti, a declarar ante Procuraduría por supuestos dineros irregulares en campaña Petro

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, tendrá que explicarle a la Procuraduría sobre los dineros aparentemente irregulares que, según él mismo, ingresaron a la campaña del presidente Gustavo Petro.



Las declaraciones las deberá entregar el próximo 21 de junio a la Procuraduría Regional de Barranquilla. Allí él deberá aclarar quién y de qué forma ingresaron cerca de 15.000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro, los cuales no habrían sido reportados ante las autoridades electorales.

El llamado se da tras los polémicos audios en los que Armando Benedetti le asegura a Laura Sarabia, ex jefe de gabinete del presidente Petro, que fueron varias reuniones las que sostuvo durante campaña para que el dinero ingresara. De hecho, en los mismos audios aseguró que de no ser por él, el hoy mandatario no hubiera llegado a la Casa de Nariño.

Asimismo, el ente de control llamó a declarar el próximo 14 de junio a Mónica Lopesierra Rosado, hija del exnarcotraficante Santa Lopesierra, frente al caso de Nicolás Petro, quien junto a Máximo Noriega, jefe de campaña presidencial en el Atlántico, son señalados por Day Vásquez exesposa del hijo del jefe de Estado, de haber recibido dineros supuestamente del ‘Hombre Marlboro’ y de Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca.



Armando Benedetti salió de Colombia

Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, salió del país. Al parecer, el destino del exdiplomático sería un país en Europa. Este viaje se da días después del escándalo por los audios que reveló la revista Semana.

En una foto que se publicó el pasado miércoles, 7 de junio de 2023, en redes sociales se ve al exembajador momentos antes de abordar un vuelo. Según la información preliminar, este avión tendría rumbo a un país europeo. En su cuenta de Twitter, Armando Benedetti manifestó que se trata de un viaje familiar. También habló de cuándo estará de vuelta.

“Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes”, escribió Armando Benedetti.

Igualmente, Armando Benedetti denunció amenazas contra él y su familia. Según su versión, estas intimidaciones vienen por parte de personas “muy poderosas”.



Él justamente utilizó las redes sociales para pedir protección a la Fiscalía General de la Nación.

"Le pido a Fiscalía General de la Nación que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas", indicó a través de su cuenta en Twitter.