Armando Benedetti ante traslado de su proceso a Corte Suprema: “No sé de dónde sale tanto estúpido”

Armando Benedetti, saliente embajador de Colombia en Venezuela, se pronunció luego de que la Fiscalía General de la Nación decidiera trasladar su proceso a la Corte Suprema de Justicia. Cuestionó a quienes criticaron esta determinación.

“Yo no sé de dónde sale tanto estúpido. ¿Acaso que me investigara Gabriel Jaimes era el paraíso o algún indicio de impunidad? ¿Por qué creen que regresar a la Corte, ante quien siempre he respondido por 20 años y cuyas decisiones siempre he respetado, es sinónimo de algo?”, manifestó Armando Benedetti a través de su cuenta en Twitter.

Yo no sé de dónde sale tanto estúpido:



1. ¿Acaso que me investigara Gabriel Jaimes era el paraíso o algún indicio de impunidad?

2. ¿Por qué creen que regresar a la Corte, ante quien siempre he respondido por 20 años y cuyas decisiones siempre he respetado, es sinónimo de algo? — Armando Benedetti (@AABenedetti) July 25, 2023

El anuncio de la Fiscalía sobre Armando Benedetti

El proceso del saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia, informó este martes, 25 de julio de 2023, la Fiscalía General de la Nación .

El ente acusador explica en un comunicado que, al dejar su cargo, Armando Benedetti recuperó el fuero para que sea la Corte Suprema de Justicia la que lo investigue por varios delitos, entre ellos la posible financiación irregular de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, esto por cuenta de los audios que el político le dirigió a la exjefa de gabinete Laura Sarabia.

Publicidad

En el listado de investigaciones también aparece una indagación por posibles actividades ilícitas tales como la financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares.

Según la Fiscalía, los procesos contra Armando Benedetti son cuatro:-Enriquecimiento ilícito de servidor público. La Corte Suprema de Justicia remitió este expediente a la Fiscalía el 7 de septiembre de 2022. Actualmente, avanza en etapa de investigación.

- Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Este caso se abrió luego de los audios que el exembajador Benedetti Villaneda dirigió a Laura Camila Sarabia Torres, exjefe del Gabinete de la Presidencia de la República. El proceso está en indagación.

-Delitos contra mecanismos de participación democrática. Se indaga sobre posibles actividades ilícitas tales como la financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares.

- Interés indebido en la celebración de contratos. Hechos asociados a la presunta desviación de recursos e irregularidades en la contratación en el Fondo financiero de proyectos de Desarrollo (FONADE). En etapa de indagación.

Publicidad