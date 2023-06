Armando Benedetti “aseguró no poder declarar por amenazas que habría recibido”, dice la Fiscalía

Luego de que el exembajador Armando Benedetti comunicara que no declararía ante la Fiscalía, en la diligencia a la que había sido citado este viernes en el marco de la investigación que se adelanta por presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro, el ente investigador se pronunció.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Armando Benedetti aseguró no poder declarar "por las amenazas que habría recibido”.

“En atención a lo fijado en la citación, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia se reunió en la mañana de hoy con el señor Benedetti Villaneda, quien aseguró no poder declarar en el momento por las amenazas que habría recibido durante los últimos días”, indicó el ente en un comunicado.

Asimismo, la Fiscalía informó que Armando Benedetti “interpondrá la denuncia por el delito de amenazas tan pronto recopile elementos de prueba suficientes para soportar el tipo de intimidación que ha recibido”.

Publicidad

“De igual manera, solicitó la intervención de la Fiscalía ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional para mejorar las condiciones de seguridad propias y de su círculo familiar”, agregó la información.

Por lo tanto, según el ente, la diligencia será reprogramada.

Publicidad

Comunicado de Armando Benedetti

Horas antes, el exembajador informó que no iba a declarar ante la Fiscalía, acogiéndose al derecho a guardar silencio.

“Armando Benedetti Villaneda identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de convocado a rendir entrevista, de forma respetuosa me dirijo a usted para manifestarle que, si bien estoy atento a los llamados que me hace la administración de justicia, de cara a la entrevista programada para el día de hoy 23 de junio de 2023, me acogeré a mi derecho fundamental a guardar silencio, previsto en el artículo 33 de la Constitución Política”, señaló.

Armando Benedetti también había sido citado por la Procuraduría para el 21 de junio, diligencia a la que no se presentó para dar su declaración juramentada dentro del caso que se le adelanta a Nicolás Petro por la presunta recepción ilegal de dinero durante la campaña a la Presidencia de su papá, informó Blu radio.

Benedetti ha estado en el ojo del huracán luego de conocerse unos audios de conversaciones que sostuvo con la exjefa de gabinete, Laura Sarabia, donde hablaba de 15.000 millones de pesos que habrían entrado a la campaña presidencial.

Publicidad