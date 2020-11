Armando Benedetti deja micrófono abierto y se escucha ‘madrazo’ a Ángela Robledo

Una vez más un micrófono abierto le juega una mala pasada a un congresista. Esta vez fue al senador Armando Benedetti , quien no se percató y en medio de un debate virtual insultó a la representante Ángela María Robledo cuando hablaba por uno de sus celulares.

“Angélica (Lozano), la (Juanita) Goebertus y la hijue#$&@ de Ángela Robledo” es lo que se escucha decir a Benedetti.

El hecho se presentó en medio del debate de uno de los artículos del código electoral, que buscaba paridad de género en el Congreso.

“Armando Benedetti, así no, así no se hace. Yo no estoy hablando mal de nadie, no. Me mentaste a mi mamá, eso no se hace”, sostuvo Robledo.

En medio de risas, el senador del Partido de la U salió en su defensa y aseguró que él siempre se expresa así. Este argumento no cayó muy bien dentro de los congresistas.

A pesar de que algunos parlamentarios le pidieron a Benedetti que se disculpara, el congresista se ratificó en su posición e insistió que es su manera de hablar.

“Es la forma como muchos hombres nos tratan en el Congreso de la República, son el micrófono abierto. Esto no es chiste, es exigir respeto”, sostuvo.

Tras el incidente, los presidentes de la comisión primera del Senado y Cámara le pidieron medir sus palabras y respetar a sus compañeros.

