Armando Benedetti dice que advirtió al Gobierno sobre “chanchullo” en contrato de MinTic

El nombre del senador Armando Benedetti salió a relucir en el escándalo de las MinTic con la unión temporal de Centros Poblados luego de que Karen Abudinen lo señalara como uno de los congresistas que la llamó para interceder para que no caducara, sino que cediera el contrato.

El parlamentario habló con Noticias Caracol Ahora sobre el tema.

Noticias Caracol: ¿Esta llamada existió? ¿Usted por qué llamó a la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen?

Armando Benedetti: La llamada no existió y es una paradoja que ella haga una acusación en un Twitter sin ninguna prueba y además sin poner ninguna denuncia. ¿Por qué si cuando yo la llamé a hacer un acto corrupto no me demandó, si yo soy una persona de la oposición? ¿O es que a los de la oposición, a los de Petro, les iban a dar el contrato más jugoso?

Noticias Caracol: Hubo una llamada por parte suya al Gobierno nacional y en diferentes medios de comunicación usted ha manifestado que llamó a María Paula Correa desde el Congreso de la República porque usted escuchó varios rumores sobre esta contratación. ¿Qué fue lo que escuchó y qué le dijo a María Paula Correa?

Armando Benedetti: La llamo y le digo ‘ojo, aquí los asesores de la ministra están diciendo que en ese contrato hay cosas sucias y sospechosas, hasta un chanchullo’. Y resulta que María Paula me contesta: ‘Ah no, el embajador de EE. UU. también vino a decirme lo mismo’. ‘Ah bueno, hasta luego, chao’”, fue lo que dijo el senador.

Noticias Caracol: ¿Por qué usted viendo y escuchando todo eso no citó un debate de control político, no denunció públicamente y ante las cámaras este tipo de movimientos?

Armando Benedetti: ¿Te parece poco llamar a Palacio de Nariño y poner un Twitter? ¿Qué más querías que hiciera, que me desvistiera en la Plaza de Bolívar?

Noticias Caracol: ¿Pero a usted no le parece que el Gobierno hizo caso omiso? Y si un gobierno hace caso omiso el deber del Congreso de la República es hacer control político. ¿Por qué no se hizo en ese momento y sí se va a hacer ahorita?

Armando Benedetti: Yo me estoy defendiendo de una acusación. Yo no estoy haciendo ningún control político. Los controles políticos más importantes en el Congreso los he hecho yo. Como el último que fue en el Senado, la moción de censura al ministro de Defensa, que lo lideré yo. Es que yo soy de la oposición y me estás hablando como si yo fuera del Gobierno (…) Yo no puedo hacer control político con un chisme.

Noticias Caracol: Si el Gobierno sabía de esto, que usted lo había advertido, hicieron caso omiso, guardaron silencio, ¿por qué no siguió denunciando públicamente esto?

Armando Benedetti: Si yo oigo dos personas que sospechan, ¿qué es lo que quieres que denuncie? ¿De dónde sacas que el Gobierno hizo caso omiso? Yo no puedo decir que hizo caso omiso o no. Yo trasladé un chisme que había muy fuerte de que algo malo estaba pasando. ¿Qué? No sé. ¿Qué querías que hiciera con qué? ¿Con que dos funcionarios hablan mal?

Noticias Caracol: ¿Tenía conocimiento de la llamada del exembajador Francisco Santos para interceder sobre esta empresa norteamericana o nunca ha tenido contacto con él?

Armando Benedetti: Yo no tenía conocimiento de que el embajador de EE. UU. hubiera mandado una carta o hubiera llamado. Es en Palacio, la persona más importante fue el presidente, que me dice que el embajador de EE. UU. llamó a decirle algo parecido a lo que yo le dije, eso es todo.