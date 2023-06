Armando Benedetti dice que lo han amenazado "personas muy poderosas" y aclara viaje al exterior

En su cuenta de Twitter, Armando Benedetti , exembajador de Colombia en Venezuela, denunció amenazas contra él y su familia. Según su versión, estas intimidaciones vienen por parte de personas “muy poderosas”.



En la tarde de este miércoles, 7 de junio de 2023, Armando Benedetti utilizó las redes sociales para pedir protección a la Fiscalía General de la Nación.

"Le pido a Fiscalía General de la Nación que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas", escribió a través de su cuenta en Twitter.

Además, el exdiplomático se refirió a un viaje que realizará al exterior próximamente. Manifestó que este periplo no está relacionado con la denuncia que realizó sobre intimidaciones.

“Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes”, indicó Armando Benedetti.

Haciendo uso de esa misma red social, el exdiplomático desmintió que haya sido llevado a una clínica por una crisis nerviosa, como afirmaron algunos medios de comunicaciones este miércoles.

“Para los espontáneos y creativos: estoy en Bogotá, en mi apartamento, con buena salud y acompañado de dos de mis hijos”, aseguró.

Los reportes mencionaban incluso una situación relacionada con adicciones, pero el exembajador les salió al paso a estas informaciones y recalcó que son falsas.

Siguen los ecos del escándalo

Benedetti continúa en el ojo del huracán tras conocerse los audios en los que afirmó que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial de Gustavo Petro y, además, insultó a la entonces jefa del gabinete, Laura Sarabia.

En un trino dijo que lo ocurrido obedeció a un momento de ira y licor. ¿Es válido para la justicia el testimonio de una persona que se encuentre bajo los efectos del alcohol?

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago”, escribió.

¿Pero esta declaración de Armando Benedetti evitaría que se inicie un proceso?

Según el abogado penalista Andrés Felipe Caballero, con “la sola afirmación de que la persona se encontraba en estado de alicoramiento, en un estado de rabia, no se invalida la información que pueda aportar, ni siquiera cuando hay un estado de alicoramiento ya probado porque incluso una persona que ha consumido algunos tragos puede tener un muy buen nivel de percepción y, por supuesto, de memoria, que le permita luego rendir un testimonio en cualquier proceso judicial”.