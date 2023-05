Armando Benedetti lanza duros cuestionamientos contra Laura Sarabia: “¿Ella chuza?”

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hizo duros cuestionamientos contra Laura Sarabia, jefa de gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, envuelta en una polémica tras denuncias de su exniñera Marelbys Meza, quien, señalada de robo, fue sometida a una prueba del polígrafo en la Casa de Nariño.



A través de su cuenta en Twitter, Armando Benedetti aseguró que Laura Sarabia lo contactó solicitándole ayuda ya que “estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas”.

El embajador también se refirió a lo dicho por el periodista Daniel Coronell, quien en la W Radio aseguró que Marelbys Meza viajó a Venezuela en un vuelo chárter pagado por Armando Benedetti.

“De ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela”, escribió citando el tuit en el que mencionaba que Laura Sarabia había solicitado su ayuda.

“Es al revés: Laura Sarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento, el problema para Laura Sarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa”, señaló el embajador.



Según Armando Benedetti, quien en varias ocasiones reitera que lo que pretendía era ayudar a la jefa de gabinete de Petro, “Laura Sarabia es la que me habla primero de Marelbys y de ahí yo llamo a Vicky. Es decir, es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”.

Publicidad

Sobre la información que mencionaba que Marelbys Meza había sido contratada por Laura Sarabia por recomendación de Armando Benedetti, con quien también laboró, el embajador aseguró que ella lo hizo “sin mediación ni interferencia mía (…) incluso me pidió permiso para contratarla”.

En medio del hilo de explicaciones que dio a través de la red social, Benedetti también rechazó los señalamientos de un supuesto chantaje contra Laura Sarabia y agregó que es ella la que “está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación ni mucho menos por qué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigando”.

Y puntualizó: “Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi 'pecado' es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo”.

Precisiones que @DCoronell no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora:@laurisarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 31, 2023

Publicidad

En medio de la polémica por el caso de Laura Sarabia, jefa de gabinete, Noticias Caracol conoció que el presidente Gustavo Petro citó de urgencia al embajador Armando Benedetti a la Casa de Nariño. La reunión se dará en los próximos días.