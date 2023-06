Armando Benedetti no declarará ante la Fiscalía: “Me acogeré a mi derecho a guardar silencio”

El exembajador Armando Benedetti se pronunció sobre la citación de la Fiscalía General de la Nación para explicar varias afirmaciones que realizó en polémicos audios, que se conocieron hace algunas semanas, y darían cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del presidente de la República, Gustavo Petro. La diligencia sería este viernes, sin embargo, manifestó que se acogerá a su derecho de guardar silencio.

“Armando Benedetti Villaneda identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de convocado a rendir entrevista, de forma respetuosa me dirijo a usted para manifestarle que, si bien estoy atento a los llamados que me hace la administración de justicia, de cara a la entrevista programada para el día de hoy 23 de junio de 2023, me acogeré a mi derecho fundamental a guardar silencio, previsto en el artículo 33 de la Constitución Política”, señala el exfuncionario en un comunicado.