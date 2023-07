Armando Benedetti no declaró ante el CNE argumentando que tiene “derecho a guardar silencio”

El saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti , no acudió a la citación que recibió del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que, este 18 de julio, diera su versión sobre presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro. “Haré uso de mi derecho a guardar silencio”, dijo en una carta.



En la misiva que envió al CNE, el exsenador reiteró su “compromiso y respeto con la administración de justicia”.

Sin embargo, Armando Benedetti arguyó que, “de acuerdo con la información de prensa, estoy siendo investigado penal y disciplinariamente por los mismos hechos que ustedes adelantan esta investigación, por lo que, dado el alcance de esta garantía constitucional, haré uso de mi derecho a guardar silencio”.

Laura Sarabia, exjefe del gabinete de Gustavo Petro, también fue citada por el CNE para este 18 de julio.

Armando Benedetti usó el mismo “derecho a guardar silencio” para no declarar ante la Fiscalía General de la Nación, añadiendo que tampoco podía testificar "por las amenazas que habría recibido”.

La Fiscalía informó en su momento que el exsenador “interpondrá la denuncia por el delito de amenazas tan pronto recopile elementos de prueba suficientes para soportar el tipo de intimidación que ha recibido”.

“De igual manera, solicitó la intervención de la Fiscalía ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional para mejorar las condiciones de seguridad propias y de su círculo familiar”, precisó el ente investigador.

Armando Benedetti permanecerá en su cargo como embajador en Venezuela hasta el 19 de julio, según un decreto que se conoció el 26 de junio de 2023. Dijo que no podía entregar la embajada en el plazo inicial por los asuntos que tiene pendientes.

La investigación por presuntas irregularidades en la campaña de Gustavo Petro inició luego de que el saliente embajador dijera que había conseguido 15.000 millones de pesos para esta, en medio del escándalo de Laura Sarabia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento... Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, mari$%, yo hice 100 reuniones... 15.000 millones de pesos. Es más, si no es por mí, no ganan”, se escucha en el supuesto audio de Benedetti revelado por la revista Semana.

Y la grabación continuó de la siguiente manera: “Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, mari$%, yo no sé. Además, lo que te voy a decir no es una amenaza... veo que esto me puede emput$%, pateo, hijue#$%&, y ahí nos caemos todos, hijue#$%&”.