Armando Benedetti: “Quien salió de forma ilegal deberá volver ilegal”

Armando Benedetti, embajador de Bogotá en Caracas, habló con Noticias Caracol sobre el acto simbólico con el que se comienza el proceso de reactivación de la frontera. Un camión pasará de Colombia a Venezuela y otro lo hará en sentido contrario.

Tras confirmar que el presidente Gustavo Petro estará en la frontera para el acto, Benedetti señaló que no es seguro que Nicolás Maduro asista, pues su gobierno ha invocado temas de seguridad.

Para el embajador, la principal preocupación es arrebatarles las trochas a las mafias. “Estoy preocupado de cómo la mafia se apropió de las tronchas. Hay 300 trochas de las cuales por 8 pasan camiones y hay 30.000 personas que vienen de Venezuela a Cúcuta y se devuelven el mismo día. Y eso es una corrupción entre funcionarios, DIAN, fuerza pública, etc, funcionarios de ambos lados que no les interesa la reapertura. La fuerza pública está consciente de la reacción de las mafias y es un esfuerzo grandísimo para arrancarle la frontera a las mafias”, dice.

También explica la importancia que este proceso tiene para el comercio nacional. “Cuando comenzaron los problemas, en 2006 o 2007, la balanza comercial estaba a favor de Colombia en casi 6 mil o 7 mil millones de dólares. Ahora es de 100 millones de dólares. Antes había 700 empresas, ahora hay como 50. Nosotros queremos llegar por lo menos en el primer año a 2 mil millones de dólares y antes de que se vaya Petro a diez mil millones de dólares. Eso es 2 o 3 puntos del PIB, que es muy importante”.

Benedetti reveló por qué el acto es simbólico y la reapertura será gradual. “No es paulatina porque queramos que sea paulatina, sino porque el puente tiene que ser revisado técnicamente, en 5 o 6 años no ha funcionado y toca revisar sus estructuras”, agrega.

Fue enfático en señalar cómo toda la situación afectará la migración organizada. “En migración yo estoy empezando de cero, no tengo una oficina, no tengo una auxiliar, no hay estructura física. Los consulados que eran 15 los desmantelaron. Acabaron realmente con esto. En la residencia del embajador no hay agua en el segundo piso, no hay una auxiliar, el consulado está totalmente reventado", dijo.

Y, finalmente, el embajador explicó: "La persona que salió de un lado ilegal para el otro tendrá que volver ilegal. Yo no debería decirles eso, se debería buscar cómo buscarles una identificación, pero, si no hay consulados, cómo buscamos los papeles, cómo identificar las personas”.

También comentó qué se está haciendo por las empresas colombianas a las que se les quedó debiendo dinero por parte del Gobierno de Venezuela. “He quedado un poco sorprendido, pensé que el inventario era mas extenso, cuando empecé a revisar a casi todas las empresas las indemnizaron. Solo como a dos o tres no las indemnizaron, pero ese es un tema que está de primero en la agenda. Se reactivó lo de Monómeros, y eso nos va a ahorrar en recursos, se reactivó el tema de cooperación militar, el tema militar ya está andando, las aerolíneas ya tenemos permisos. En tres o cuatro semanas se ha hecho bastante”.

De igual forma, Benedetti explicó la posición del gobierno de Gustavo Petro frente a los cuestionamientos a Nicolás Maduro por temas de derechos humanos.

“Yo entiendo que hay varios reparos de derechos humanos contra el gobierno, pero la misma ONU protege los derechos civiles y políticos, igual que los sociales y económicos. Le acabo de explicar que hay 5 millones en la quiebra en la frontera y otros cinco millones que dejaron tirados en Venezuela. Estamos hablando de diez millones de connacionales. Estamos hablando de un drama de humanitario".

"El gobierno de Petro no se está acercando a Maduro por ideología, estamos reactivando las relaciones binacionales entre dos Estados, entre países hermanos que tenemos una misma historia, que tenemos relaciones desde 1831 y que es absurdo lo que pasó. Lo que pasó aquí fue loco, ridículo y créame que es una labor titánica porque hay que empezar de cero”, finalizó el embajador de Colombia en Venezuela.