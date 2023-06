Armando Benedetti salió de Colombia: ¿para dónde se fue el exembajador?

Armando Benedetti , exembajador de Colombia en Venezuela, salió del país. Al parecer, el destino del exdiplomático sería un país en Europa. Este viaje se da días después del escándalo por los audios que reveló la revista Semana.



En una foto que se publicó este miércoles, 7 de junio de 2023, en redes sociales se ve al exembajador momentos antes de abordar un vuelo. Según la información preliminar, este avión tendría rumbo a un país europeo.

En su cuenta de Twitter, Armando Benedetti manifestó que se trata de un viaje familiar. También habló de cuándo estará de vuelta.

“Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes”, escribió Armando Benedetti.

Denunció amenazas

En la tarde de este mismo miércoles, Armando Benedetti denunció amenazas contra él y su familia. Según su versión, estas intimidaciones vienen por parte de personas “muy poderosas”.

Él justamente utilizó las redes sociales para pedir protección a la Fiscalía General de la Nación.

"Le pido a Fiscalía General de la Nación que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas", indicó a través de su cuenta en Twitter.

Siguen los ecos del escándalo

Benedetti continúa en el ojo del huracán tras conocerse los audios en los que afirmó que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial de Gustavo Petro y, además, insultó a la entonces jefa del gabinete, Laura Sarabia.

Esta semana también dijo a través de Twitter que lo ocurrido obedeció a un momento de ira y licor.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago”, sostuvo.