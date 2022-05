Armando Benedetti se pronuncia luego de que Corte Suprema archivara su proceso por Odebrecht

La Corte Suprema de Justicia archivó el proceso que seguía en contra del exsenador Armando Benedetti por el escándalo de Odebrecht. Según el alto tribunal, no hubo pruebas para demostrar que era uno de los congresistas que hacía parte del llamado grupo de bulldozer que recibió dineros de la compañía brasilera para favorecerla en el Legislativo.

La investigación tuvo como origen una compulsa de copias del exfiscal Néstor Humberto Martínez.

El alto tribunal tampoco encontró que el exsenador haya votado alguna iniciativa en el Congreso a favor de la multinacional.

Armando Benedetti dijo, tras conocer la decisión, que los magistrados de la Corte Suprema “me absuelven de que no tuve nada que ver con el tema de los bulldozers de Odebrecht, que no tuve que ver con Odebrecht, que todas las personas que fueron a declarar nunca estuvieron una reunión conmigo ni yo tuve nada que ver con ellos o ellas. Que además de eso investigaron mi patrimonio y salió otra vez bien, que no hubo incremento. Además de eso hicieron un cotejo de llamadas, etcétera, etcétera, y que queda clarísimo que no tuve absolutamente nada que ver”.

El exsenador estudia si demanda a quienes lo señalaron de estar al servicio de la empresa brasilera.