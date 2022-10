Arranca en el Congreso nueva discusión de proyecto para regular eutanasia en Colombia

Desde la promulgación de la Constitución de 1991, la Corte Constitucional ha hecho siete llamados al Congreso para que legisle sobre la eutanasia. Tras 16 intentos fallidos, la Cámara de Representantes inicia una nueva discusión sobre ese tema.

Precisamente, la última vez que se habló sobre eutanasia en el Congreso fue en la legislatura pasada. En esa ocasión, en un hecho sin precedentes, el proyecto logró ser aprobado en dos de cuatro debates, sin embargo, como en las otras 15 ocasiones, se hundió. Quien abanderó esa lucha fue el exrepresentante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri.

“No es posible que le sigan mamando gallo a la eutanasia, al derecho a morir dignamente, cuando la corte ya ha dicho desde hace mucho que es un derecho fundamental. El derecho a morir dignamente en Colombia se tiene que reglamentar”, indicó Reyes Kuri.

La iniciativa está ahora en manos de un Congreso que, tras las pasadas elecciones, se renovó en casi un 80%.

“Las fuerzas mayoritarias progresistas le darán la aprobación”, exclamó Heráclito Landinez, representante a la Cámara del Pacto Histórico.

Sin embargo, aún hay oposición a algunos puntos del proyecto.

“Hay unos temas que no están claros en el proyecto de ley y es la objeción institucional. Estas entidades prestadoras de salud, que dentro de su misionalidad no está la asistencia a la muerte, tenemos que darles una posibilidad y no obligarlas”, señaló Hernán Cadavid, representante a la Cámara del Centro Democrático.

Pero esta es una discusión que sobrepasa los muros del Congreso. Un caso que conoció el país fue el de Víctor Escobar , quien, ante la falta de regulación, mientras sufría su enfermedad tuvo que iniciar una larga lucha jurídica para lograr acceder a la eutanasia.

“Muchas personas en este momento están en condiciones en las cuales su dolor no les permite tener una calidad de vida y personas como Víctor y como Martha Sepúlveda , que batallaron una muerte desde la parte jurídica, necesitan estar representados en este proyecto de ley”, manifestó Luis Carlos Giraldo, abogado de Víctor Escobar.

Proyecto de ley que desde ya cuenta con opositores en el ámbito jurídico.

“Esperamos que el Congreso de la República esté a la altura de lo que dice la Constitución y garantice que el derecho a la vida sea inviolable”, señaló el abogado Juan Camilo Ramírez.

Este proyecto incluye un artículo que busca definir en qué casos se puede proceder a aplicar la eutanasia a menores de edad.