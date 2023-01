Arranca la carrera por la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia

Santiago Gómez, secretario de Gobierno de la Alcaldía, y Mauricio Tobón, gerente del IDEA, renunciaron a sus cargos para iniciar campaña política.

Este jueves se conoció sobre la dimisión de los dos funcionarios a sus cargos para aspirar a cargos públicos.

Publicidad

Gómez, considerado como la mano derecha del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le envió una carta al mandatario.

Gutiérrez se pronunció al respecto: Es un buen amigo, que me ha acompañado en este largo camino. Fue parte muy fundamental de las decisiones de Gobierno a todo lo que tiene que ver con el Plan de Desarrollo. Éxitos en el camino”, dijo. Además, les agradeció a otras personas de la administración municipal que han renunciado.

“Seguramente por lo que indica la ley de no inhabilitarse para aspirar a cargos públicos. Pero debe ser cada uno de ellos quien cuente para dónde va”, agregó.

Tobón, por su parte, envió una carta al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, en la que le dice que le salvó la vida al nombrarlo en el cargo.

Publicidad

“Pocos ciudadanos tienen una oportunidad como la que usted medio en el momento más difícil de mi vida. No olvidaré nunca esa invitación que usted me hizo para formar parte de su equipo de gobierno y que me animó a salir de la angustia y el dolor causados por el cambio en mi rostro y la pérdida parcial de mi visión por un penoso accidente con pólvora”, dijo en el escrito.

#Atención Esta es la carta de renuncia de Mauricio Tobón a la gerencia del IDEA. Su decisión se hará efectiva a partir de mañana 26 de octubre. Se retira del cargo para aspirar a la Gobernación de Antioquia #EnDesarrollo #MañanasBLU pic.twitter.com/mBi0WeH6CA — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) October 25, 2018

Publicidad

Tobón perdió su ojo derecho cuando manipulaba pólvora en su finca, a pesar de que el uso de estos artefactos es prohibido.