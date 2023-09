Arturo Char se pronunció tras orden de captura: “Seguiré hasta demostrar mi absoluta inocencia”

En su cuenta de X, el exsenador Arturo Char rompió el silencio luego de que la Corte Suprema de Justicia expidiera una orden de captura internacional en su contra. Habría incurrido en los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante.

“Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos. He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia”, manifestó Arturo Char en sus redes sociales.

Además, manifestó que “las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces, sino ante la opinión pública”.

Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura contra él por los presuntos delitos mencionados anteriormente.

El despacho “libró orden de captura internacional con el propósito de hacer efectiva la medida contra Char Chaljub, y circular roja ante la Secretaría General de la Interpol, debido a que actualmente el procesado fijó su lugar de residencia en los Estados Unidos, de donde tiene la respectiva nacionalidad”, indicó el alto tribunal en un comunicado.

Arturo Char es investigado “por el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017”, detalla la Corte Suprema.

En dicho hecho habrían participado el exsenador y Aída Merlano Rebolledo, condenada en primera y en segunda instancia por un delito que se fraguó en la sede política conocida Casa Blanca, en Atlántico.