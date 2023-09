Arturo Char volverá a Colombia “en muy poco tiempo”, confirmó su abogado

Iván Cancino, abogado del equipo defensor del exsenador Arturo Char, afirmó que su cliente regresará a Colombia para “atender ese requerimiento de la honorable Corte Suprema de Justicia”, la cual dictó orden de captura internacional contra el expresidente del Congreso por presuntos delitos electorales en los que habría incurrido en el departamento del Atlántico.



“Él se presenta a todas las citaciones. Ahora sí necesita una presencia aquí en Colombia y lo hará, lo puedo confirmar”, subrayó en entrevista con Blu Radio.

Cancino agregó que Arturo Char volverá a Colombia “muy rápido, no le puedo dar una confirmación de una fecha, pero lo hará muy rápido, es un tema de muy poco tiempo”, que sería antes de las elecciones regionales que se llevarán a cabo el 29 de octubre. “No me puedo comprometer con ustedes y decirle si horas, un día, dos días, pero elecciones regionales estamos hablando de un término muy largo, no es así”, precisó.

A la pregunta de si el exsenador queda preso automáticamente al regresar al país, el abogado manifestó: “Sí, claro, se hace el cumplimiento de la medida de aseguramiento que efectuó la honorable Corte Suprema de Justicia. El proceso apenas está empezando, viene una práctica probatoria y obviamente que las condiciones de inocencia y la presunción de inocencia de Arturo Char sigue vigente, con su presencia en el país él va a demostrar que no tiene ningún riesgo de fuga, que es una persona que va a defender toda su causa y su inocencia con las reglas de juego del procedimiento penal colombiano”.



Iván Cancino también sostuvo que tienen “todos los elementos para mirar todas las contradicciones, todo el ánimo indicativo que ha tenido específicamente un testigo, que es Aída Merlano, ella ha sido la testigo principal. Nosotros tenemos cómo demostrarle a la corte con testimonios, con pruebas técnicas, que hay un ánimo indicativo que no corresponde a la realidad de lo que ella narra, que no hubo ningún componente externo o raro para la elección de Arturo Char ni de otras de las personas que aparecen ahí, pero la responsabilidad nuestra es frente a Arturo Char”.

Sobre la orden de captura internacional, que contempla no otorgarle detención domiciliaria ni medidas no privativas de la libertad, el defensor explicó que “cuando se le demuestre a la corte que hay un verdadero y real interés de estar en el país, de cumplir el compromiso, pues ese fin constitucional desaparece y es posible una revocatoria o un cambio de medida en el mediano o corto plazo, no en el inmediato”.