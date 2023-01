Asesinato de líderes no se soluciona con un carro blindado y chaleco antibalas: defensor del Pueblo

Carlos Alfonso Negret dijo que falta presencia del Estado y que, incluso, a algunas regiones llegan primero las bandas criminales antes que la fuerza pública.

Según el defensor de Pueblo, desde enero de 2016 hasta el 31 de octubre de 2019 se han registrado 555 asesinatos de líderes sociales.

Sobre los cometidos a final de año y los más de 20 reportados en lo que va del 2020, Negret dijo que la Defensoría se está desplazando a los lugares donde se cometieron los crímenes para establecer qué tipo de liderazgo tenían las víctimas y dar una cifra más actualizada.

Cauca, Antioquia, Valle, Norte de Santander y Nariño, en su orden, son los departamentos donde más asesinato de líderes sociales. Afirma el defensor que en todos existe el mismo conflicto: coca.

Negret puso como ejemplo Tumaco, donde más de 3 mil personas que se han desplazado por la presencia de grupos ilegales le hicieron una súplica al funcionario: “quítenos la coca de encima, no queremos sembrarla (…) Nosotros sabemos sembrar y comer”.

Frente a la situación de estas regiones, el funcionario aseveró que “el Estado no llegó con inversión social y las FF. MM. y la Policía Nacional no llegaron antes, llegaron primero estas estructuras delincuenciales”.

Allí “el único empleador es la producción de hoja de coca y la minería ilegal”, recalcó.

Asimismo, lamentó el “aumento en el 63% del asesinato de lideresas y defensoras” entre 2018 y 2019.

Negret fue enfático en decir que defender a los líderes de las amenazas y asesinatos no es una responsabilidad solo del Estado, sino de toda la sociedad.