Así busca la defensa de Álvaro Uribe que su caso pase a la justicia ordinaria

En entrevista con Noticias Caracol, Jaime Granados -abogado de Álvaro Uribe- dejó claro que, con la renuncia del expresidente a su curul en el Senado, esperan que el caso pase de la Corte Suprema a la justicia ordinaria.

“Toda persona tiene derecho a tener un tribunal independiente, autónomo, imparcial, que le respete sus garantías, donde la más importante -sin dudas- es la presunción de inocencia y aquí se desconoció por completo. En ese orden de ideas, pretender otra cosa era un ejercicio inane, un desgaste para la propia administración de justicia y un desgaste para la defensa”, asegura Granados.

¿Cuál será el camino judicial?

El abogado del expresidente Uribe señala que luego de que el Senado aceptara la renuncia de Uribe Vélez , “una vez eso esté certificado, se pondrá en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la sala de instrucción, para que esta proceda a remitir todo el proceso a los jueces naturales, es decir, a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces ordinarios”.

Frente a quienes cuestionan que, eventualmente, el caso quede en manos de una Fiscalía liderada por Francisco Barbosa, cercano al presidente Iván Duque, esto responde el abogado.

“Estamos hablando de los jueces de la República, que son independientes, autónomos e imparciales. Lo que se refiere al presidente Uribe, va a tener la última palabra un juez, la Fiscalía ya no es juez y parte, recordemos”, dice Granados.

Publicidad

Y agrega: “Esperamos que la Corte no actúe como un apéndice del senador Iván Cepeda que ya está dando instrucciones a la Corte de cómo debe actuar. Lo que ha dicho el senador Iván Cepeda es una sarta de mentiras. Nada tiene que ver este proceso con los debates que él promovió en el año 2014. Claramente está señalado que el ámbito temporal de este proceso arranca el 21 de febrero de 2018. No es cierto que haya habido utilización de la UTL (unidad de trabajo legislativo). Tan es así que la propia Corte no compulsó copias para investigar a ninguna persona de la UTL del presidente Uribe”.

Finalmente, recalca: “Espero que la Corte reconozca los límites de su competencia, siendo coherente con sus propios precedentes. Cuando un juez no respeta la Constitución, cuando un juez no respeta la ley, pues está actuando de otra manera y en un sistema jurídico eso trae consecuencias”.