Así es la celda de Aída Merlano en la cárcel El Buen Pastor

Tras ser deportada de Venezuela, la exsenadora Aída Merlano regresó a la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, donde estuvo recluida en 2019.



Y aunque su defensa, aduciendo razones de seguridad, busca que sea ubicada en el pabellón de extraditables, la excongresista fue recluida sola en una celda ubicada en el pabellón 9, para funcionarios públicos.

“Temo por mi vida, temo ser víctima de un atentado”, expresó la exsenadora poco antes de llegar a prisión.

Aída Merlano tiene dos condenas vigentes en Colombia

Corrupción al sufragante, concierto para delinquir, porte ilegal de armas: 11 años

Violación de topes en campañas electorales: 5 años y 6 meses (segunda instancia)

“Hacerle frente a todos los procesos que cursan en mi contra, darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí”, fue lo que dijo Aída Merlano tras ser deportada a Colombia.

Ante la posibilidad de una acumulación de ambas condenas, que implicaría una dosificación en la sentencia total, el exfiscal Guillermo Mendoza Diago explicó que esto aún no aplicaría.

“De las dos condenas, una tiene que estarla cumpliendo ya, porque la decisión es definitiva. Habría que esperar que se tome la decisión de segunda instancia para evaluar la posibilidad de una acumulación de penas", sostuvo el exfiscal general de la Nación.

Aída Merlano ya pagó 1 año y 7 meses de prisión en Colombia, que le disminuiría el tiempo de la condena; sin embargo, sobre los 3 años de detención en Venezuela aún surgen interrogantes.

"¿Cuál era la situación jurídica allá en Venezuela?, ¿estaba cumpliendo alguna sentencia, alguna condena dictada allá? No parece que hubiera sido así, no sabemos ni siquiera cuál era la situación jurídica", agregó Mendoza.



Para el exfiscal, la colaboración de Aída Merlano con la justicia solo le podría generar beneficios jurídicos como rebajas de pena en el proceso que se adelanta en su contra por fuga de presos, puesto que en los otros casos ya se agotaron los procesos.



¿Cuáles son los secretos que destaparía Aída Merlano tras su deportación a Colombia?

Con el regreso de la excongresista a Colombia, la atención se centra en los secretos revelados y por contar de sus nexos con políticos con los que manejó miles de millones de pesos para corrupción electoral.

Ella se convertiría en el eslabón que hacía falta en investigaciones que salpican al clan Char.

Estas fueron las más recientes declaraciones contra uno de los alfiles políticos de la costa Caribe, Alejandro Char.

“Alejandro Char llegó a las 9:00 p.m. a mi sede política y me entregó 500 millones de pesos en efectivo y ahí fue donde me manifestó que él había entregado unos dineros. Entonces, cuando él me manifiesta 'es que yo te mandé', me lo dijo él, 12.000 millones de pesos, yo dije: 'Pero cómo así, qué me mandó y a quién, si yo no manejo un peso'”, declaró Aída Merlano el pasado 19 de enero de 2023.

