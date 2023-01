Así es un día de campaña con Carlos Fernando Galán en Bogotá

Su nombre llega al tarjetón sin nombres de partidos políticos, pero no le faltan ‘coqueteos’. Noticias Caracol escuchó sus propuestas.

Carlos Fernando Galán es el único de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá que ya se sometió a las urnas en la capital. Pero esta vez probó una estrategia diferente.

“No es fácil apelar al ciudadano directamente con firmas, es más costoso, más riesgoso, pero también creo que le da a uno mucha más independencia”, dice.

En muchos, la empatía viene del recuerdo de su padre, Luis Carlos Galán. No había anunciado que sería candidato y ya marcaba bien en las encuestas.

Él mismo cree que se debe a la resonancia de su apellido, que le ayuda a impactar en los sectores más populares, pero su propia carrera política ha hecho el resto: tiene experiencia como concejal y senador.

“No hay que frenar las obras, es un error. Hay que complementarlas, hay que garantizar que las obras se hagan bien. Por ejemplo, Bogotá necesita vías que no se han hecho, una es la ALO, pero haciendo la obra de tal forma que se garantice que preservan cosas que generaban preocupación como humedales o la reserva Van Der Hammen”, explica cuando se refiere al desarrollo de la ciudad.

A pocos días de oficializar su inscripción, siguen los coqueteos a su figura, pero Galán no parece ansioso todavía.

Este es su segundo intento por ser alcalde, en el 2011 obtuvo 285 mil votos. No obstante en 2019, la carrera por ganar apenas comienza.