Así está dividido el Congreso frente al pedido de moción de censura contra el ministro de Hacienda

Este martes, cinco senadores del Polo Democrático, encabezado por Jorge Enrique Robledo, buscarán la salida de Alberto Carrasquilla.

El escándalo por lo bonos del agua, también llamados bonos Carrasquilla, tiene en problemas al ministro de esa cartera. Y es que el plan diseñado durante el gobierno Uribe, y que “ha generado empobrecimiento a varios municipios del país”, ha tenido varios detractores, entre ellos el senador Jorge Enrique Robledo.

Robledo, uno de los mayores electores del Polo Democrático, citó para este martes un debate en el que pedirá la moción de censura para el ministro de Hacienda. “Desenmascarar que ese es un ministro corruptor que no tiene derecho a ser ministro de Estado y lo voy a demostrar con todo detalle: carrasquilla es un corrupto. Se comportó como corrupto”, aseguró el senador miembro de la oposición.

Por otro lado, la bancada defensora de Carrasquilla estará encabezada por el Centro Democrático y el partido Conservador.

“Lo que ocurre es que aquí no puede hacerse un debate personal, y uno ve que desde un comienzo que hay un debate personal”, declaró Ernesto Macías, parlamentario por el partido de gobierno y presidente del Senado.

Efraín Cepeda, senador conservador, también se unió a la defensa del responsable de la billetera de la nación: “Encontramos no responsabilidad en el ministro carrasquilla y la Bancada conservadora lo va a defender”.

Desde el Partido Liberal y la U no se ha sentado aún una posición frente al caso del ministro. Sin embargo, dentro de la U ven poco conveniente que el ministro salga.

“Hay que advertir el efecto que puede tener sobre la economía, sobre la calificación de riesgo internacional, el debilitamiento del ministerio de hacienda aportad de unas reformas Económicas puede generar daños importantes a la perspectiva económica”, dijo Roy Barreras sobre el tema.

Sin definirse todavía los bandos, lo que está claro es que para pedir la moción de censura se necesita el apoyo del 10% del legislativo y para que este pase, la mitad más uno de los congresistas tendrá que votar afirmativamente.