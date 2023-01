Así fue el encuentro del príncipe de Noruega con excombatientes de las FARC en Mesetas

Haakon Magnus de Noruega inauguró una iniciativa de ecoturismo que es impulsada por exguerrilleros y otros miembros de la sociedad civil.

"La conservación de la naturaleza no suele ser una de las principales preocupaciones al terminar un conflicto armado, pero la paz es una gran oportunidad para utilizar de manera sostenible los recursos naturales que estos bosques representan", dijo el príncipe Haakon en declaraciones a la prensa.

La iniciativa, denominada "Paraísos Ocultos", se realiza en el corredor ecoturístico Mesetas-Uribe y hace parte del programa "Ambientes para la Paz".

Ese programa es financiado por el Gobierno de Noruega, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, del que Haakon es embajador), el Consejo Noruego de Refugiados y el Ministerio de Ambiente colombiano.

El plan impulsa además la formación en medioambiente de exguerrilleros de las FARC e iniciativas de conservación que aporten al desarrollo sostenible, como la que se realiza en Mesetas en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que visitó Haakon.

Precisamente en Mesetas se realizó la entrega de armas por parte de las FARC en 2017 después del acuerdo de paz firmado con el Gobierno colombiano en noviembre de 2016.

"Sectores como el turismo ecológico han comenzado a representar opciones genuinas para crear trabajo e ingresos. Ambientes para la Paz hace una importante contribución para lograrlo", agregó Haakon.

Este proyecto tiene por objetivo mostrar lugares y paisajes de Colombia a los que no se podía acceder como consecuencia del conflicto armado y que hoy pueden ser visitados junto a sus habitantes.

"Paraísos Ocultos" cuenta en total con 12 senderos y 175 kilómetros que incluyen también una oferta de deportes de aventura.

El director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper, señaló que "la asignación de los recursos de cooperación internacional es de gran importancia para la implementación de iniciativas en el territorio".

A su vez, destacó el "trabajo articulado entre los aliados institucionales y las cooperativas consolidadas por las personas en proceso de reincorporación".

Uno de los excombatientes que hacen parte del ETCR de Mesetas es Alexander Parra, quien subrayó que el proyecto representó para ellos "la puerta para el futuro y una nueva vida, no tanto como una ambición económica sino pensando en el disfrute de la belleza de estos paraísos ocultos".

"Aquí la reincorporación es de todos, de nosotros, de las comunidades, que estábamos desorganizados por el conflicto y ahora nos reunimos como una sola familia, con un solo propósito, la defensa del medioambiente", sentenció Parra.

Esta visita de Haakon se suma a la que hizo este miércoles a un proyecto medioambiental en la aldea El Torno, en el caribe colombiano.

De igual forma, el príncipe de Noruega se ha reunido con el canciller Carlos Holmes Trujillo y con el presidente Iván Duque, a quien le destacó el trabajo que ha hecho Colombia para proteger el medioambiente y consolidar la paz.