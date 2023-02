Así fueron las marchas contra el gobierno de Gustavo Petro

Este miércoles, 15 de febrero de 2023, la oposición salió a las calles para expresar su rechazo a las reformas que busca implementar el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En Bogotá, con banderas y pancartas, los manifestantes partieron desde el Parque Nacional por toda la carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar mostrando su oposición a la gestión del actual mandatario, así como al paquete de reformas.

“La plata la están manejando supermal, la salud, todo. ¿A dónde vamos a llegar?”, manifestó Carmenza Holguín, una de las manifestantes.

Claudia Bedoya, otra participante, dijo que “la reforma pensional, la reforma a la salud, las leyes del aborto, lo que quieren aprobar del incesto, no es lo que queremos para el pueblo colombiano”.

Medellín

El punto de partida de las marchas contra el gobierno de Gustavo Petro fue el Parque de las Luces, una manifestación que se extendió hasta la tarde y en la que resultó herido, en medio de enfrentamientos, un periodista de Blu Radio mientras trasmitía.

Inclusive el alcalde Daniel Quintero desalojó de la Plazoleta de La Alpujarra a algunos manifestantes.

En Medellín lamentablemente la marcha de hoy estuvo caracterizada por muchos actos violentos contra ciudadanos y en especial contra la prensa independiente. Rechazo total. pic.twitter.com/FL0ooGXvN4 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 15, 2023

Cali

En la capital del Valle del Cauca, la marcha inició en la Plaza de las Banderas y culminó en la plazoleta Jairo Varela.

Bucaramanga

En la capital santandereana, la jornada ocasionó traumatismos en la movilidad sobre la avenida González Valencia y la calle 36.

A nivel nacional, el parte de las autoridades fue de normalidad y calma.

Las críticas de Humberto de la Calle a estas marchas

El exnegociador de paz Humberto de la Calle dialogó con Noticias Caracol este 15 de febrero. Entre varios temas, opinó sobre las movilizaciones a favor y en contra de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

"Ambas marchas son desacertadas. Este tema de la salud es crucial, ¿por qué no podemos discutir esto de buenas maneras, sin odio?", cuestionó.

Reflexionó que "el Gobierno plantea que hay unos rectos neoliberales que solo quieren la salud para ellos, y es un enfoque desacertado. Desde mi posición independiente, se requiere estudiar esta ley con calma. Estos llamados callejeros uno sabe en donde empiezan pero no dónde terminan".

¿El tono del presidente en su discurso, cómo le pareció?

"Primero, me parece desafortunado. El doctor Petro tiene derecho de promover esa reforma, pero no me parece llenar esto de lucha de clases, de odio, decir que no quieren que los pobres tengan salud. El sistema actual tiene defectos, pero ha progresado. Colombia tiene un mejor sistema de salud que en 1993".