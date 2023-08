Así fueron los gastos de la campaña Petro presidente: ¿cumplió los topes exigidos por la ley?

De acuerdo a como lo reportó el entonces gerente de campaña del presidente Gustavo Petro, Ricardo Roa Barragán, los gastos totales que tuvo el actual mandatario estuvieron dentro del margen . Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa investigando si lo reportado fue lo correcto.



Toda campaña política debe presentar ante el CNE un discriminado o rendición de cuentas para el seguimiento de gastos e ingresos de los candidatos en este caso a la Presidencia.

Roa Barragán notificó que en la primera vuelta los gastos totales de la campaña fueron por 28.384.680.001 de pesos.

Para el 2022, los topes de gastos que interpuso el CNE para primera vuelta fueron cerca de 28.536.520.492 de pesos, lo que quiere decir que el presidente Gustavo Petro estuvo dentro de los valores de ley, según lo reportado.

Lo mismo sucedió en la segunda vuelta presidencial. El tope del CNE fue de 13.347.457.427 de pesos y la campaña gastó 13.199.709.794 de pesos.

Según la campaña, la mayoría de ingresos económicos que recibió en ese entonces el candidato Gustavo Petro provenían de créditos del sector financiero, mayoritariamente de cuatro empresas del sector bancario. Lo mismo ocurrió para la segunda vuelta presidencial.



Ahora, actualmente, el Consejo Nacional Electoral continúa investigando la rendición de la campaña para verificar que no se excedieron esos montos, mientras que en la Fiscalía General de la Nación están las declaraciones de Nicolás Petro al respecto y su palabra de entregar archivos de la supuesta financiación ilícita.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha sido claro frente al tema: “Que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña, y es que, obviamente, si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás, por obvias razones. Yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas”.

Como dato adicional, en el mes de julio, el Consejo Nacional Electoral había citado tanto a Armando Benedetti como a Laura Sarabia frente a los dineros que pudieron ingresar, presuntamente, a la campaña de manera ilegal. El exembajador de Venezuela se acogió a su derecho de guardar silencio y no asistió. Cabe resaltar que las investigaciones continúan por parte del CNE.