Aspirantes a fiscal general hablaron con la Corte Suprema sobre Odebrecht y la JEP

Durante más de una hora, Clara María González, Francisco Barbosa y Camilo Gómez respondieron preguntas. Tribunal espera tener una decisión antes de fin de año.

El primero en estar cara a cara con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue Barbosa, alto consejero para derechos humanos de la Presidencia de la República.

Luego lo hizo Gómez, actual director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y. por último. la secretaria jurídica de la Presidencia, Clara María González.

Los tres coincidieron en la necesidad de fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia cambió la dinámica y les preguntó por temas coyunturales. Uno de ellos, su postura frente a investigaciones como el escándalo de Odebrecht.

“Mi único interés en este caso concreto es que haya justicia pronta, rápida, con resultados, porque este país no se puede dar el lujo de tener el caso de Odebrecht en algunos casos de parálisis, sino que es necesario avanzar con toda la firmeza”, opinó Barbosa.

Camilo Gómez consideró que “es un caso que requiere acabar de profundizarlo, que quienes se comprometieron a dar información la den completa, no segmentada”.

Y Clara María González dijo que “es necesario que el país conozca cuáles son los resultados de esa investigación respecto de la financiación de las campañas electorales, la contratación, porque hasta el momento no tenemos resultados eficientes".



Relación con la Justicia Especial para la Paz



Sobre este tema, Barbosa señaló: “Van a ser unas relaciones institucionales buenas. Es un sistema que hoy no tiene mayores dudas, fue incorporado a la Constitución mediante el acto legislativo 1 de 2017, tiene varios actos legislativos derivados de su funcionamiento, tiene un código de procedimiento, tiene al mismo tiempo una validación”.

Gómez, por su parte, recordó que desde el inicio se opuso a este tribunal: “ustedes saben, porque es público, que no estuve de acuerdo con la creación de la JEP, creía mejor una especialización dentro de la justicia ordinaria, y hoy es lo que nos manda la Constitución y es lo que debemos proteger. Hay una enorme preocupación de lo que pueda pasar internacionalmente con Colombia si la JEP no actúa rápido. Por eso hay que rodear, proteger y coordinar con la JEP todo lo necesario".

Finalmente, Clara María González señaló: "Mis relaciones con la JEP, al igual que con cualquier otra institución que pertenezca al diseño constitucional del Estado, tienen que ser unas relaciones armónicas, de cooperación, de colaboración y con independencia dentro de los marcos de la constitución y la ley".