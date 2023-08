Ataques en Cauca "acreditan" que disidencias de las FARC “no quieren la paz”, dice Uribe

Los recientes hechos de violencia en el departamento del Cauca han generado duros cuestionamientos por el actuar de las disidencias de las FARC, grupo con el que el gobierno busca negociar la paz.



Y es que en el departamento del Cauca las últimas 24 horas han estado marcadas por las acciones violentas de las disidencias de las FARC. Varios videos retratan la cruda realidad que vive la región donde la paz parece ser lo último en la agenda de este grupo armado.

El autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias, al mando de alias Iván Mordisco, que busca avanzar en una negociación política de paz con el gobierno nacional, se atribuyó el atentado y asesinato de tres policías en el municipio de Morales. Estas acciones no muestran coherencia, dicen expertos.

“Lo que está viviendo la zona es una violencia desbordada, pero no descontrolada, es decir, la violencia tiene intencionalidad. Yo creo que hay dos dinámicas: la primera es contra las fuerzas del Estado, pero hay una segunda en contra de la población civil que tiene la intención de silenciar la resistencia de las comunidades en contra de la ocupación de la disidencia en la zona”, señala Elizabeth Dikinson, analista en conflicto.

El Estado Mayor Central, según la Fundación Paz y Reconciliación, tiene presencia en 166 municipios de Colombia y son más de 3.400 hombres alzados en armas divididos en cuatro subestructuras.



“El Estado Mayor Central quiere dialogar con el gobierno, quiere ganar lo que más pueda en ese diálogo con el gobierno y no ha entendido que esta es una forma muy equivocada de hacerlo y que de ninguna manera demuestra voluntad de paz”, comenta Laura Bonilla, subdirectora Fundación Paz y Reconciliación.

Estos ataques violentos contra la fuerza pública, según expertos, obedecen a acciones para mostrarse más fuertes.

“Es pretender llegar fuertes a una mesa de negociación, es una lógica perversa de hace muchos años y creo que en estos momentos lo que está pasando es que se está golpeando a las comunidades, especialmente comunidades indígenas”, señala Leonardo González, director de Indepaz.

Por su parte, el ministro de Defensa Iván Velásquez a través de su cuenta de Twitter aseguró que el Estado Mayor Central está presionando un cese al fuego para escapar del trabajo que ejerce la fuerza pública y que la fuerza pública debe copar todo el norte del Cauca.



El alto comisionado de paz también se refirió a la situación asegurando que tener o no un cese al fuego es insustancial.

A través de redes sociales, el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC señaló que “nuestra voluntad de paz se mantiene, pero hasta el momento no hay cese al fuego con Gustavo Petro y las operaciones en nuestra contra se realizan en todo el país. Estas son acciones ofensivas y defensivas naturales de una organización en confrontación político militar con el Estado”.

Para los expertos, el gobierno deberá exigirle a este grupo armado cesar los fusiles por el bienestar de una futura negociación de paz.

También se han pronunciado distintos sectores políticos.

“El asesinato de los policías, los carros bomba en el Cauca, acreditan que las FARC no quieren la paz, quieren doblegar nuestra democracia. El diálogo no es para que justifiquen el asesinato de los policías, la destrucción con los carros bomba, el diálogo es para que no haya violencia y tiene que darse sin violencia”, señaló el expresidente Álvaro Uribe.

“Insistimos en que la paz es una necesidad, pero también insistimos en que el Estado, pero especialmente en nuestro gobierno, debe responder con contundencia ante este desafío que hoy no solamente pone en riesgo la democracia, sino que además pone a nuestro pueblo una condición de terror, de desplazamiento y de zozobra”, indicó Alexánder López, senador del Pacto Histórico.

“Señor presidente, estamos muy lejos de la paz total. Creo que es hora de asumir el control del orden público, de los bloqueos en las vías y, además, darle las herramientas a la fuerza pública, esto no son hechos aislados, esto es una escalada terrorista”, subrayó Víctor Manuel Salcedo, codirector del partido de La U.

“Y no vemos acciones concretas de la fuerza pública, del gobierno nacional, deben de retomarse las operaciones militares para enfrentar a esos delincuentes y que no se abuse de esa opción que ha dado el gobierno de tender un diálogo con esa organización criminal para que se sigan”, puntualizó Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical.